Afrique: UBA - Quatre nouveaux administrateurs nommés

Le conseil d'administration de la banque United Bank for Africa (Uba) vient d'accueillir en son sein quatre nouveaux administrateurs.

Les nouveaux membres répondent aux noms d'Erelu Angela Adebayo, Mme Angela Aneke, Alhaji Abdulqadir Jeli Bello et Isaac Olukayode Fasola.

Ces nominations font suite au départ à la retraite de Mme Rose Okwechime, M. Adekunle Olumide OON, Alhaji Ja'afaru Paki et M. Yahaya Zekeri, avec effet à partir du 30 août 2018.

"Je suis heureux d'accueillir Erelu Adebayo, Angela Aneke, Abdulqadir Bello et Kayode Fasola au sein du conseil d'administration", a déclaré Tony O. Elumelu, Président du Groupe UBA avant de poursuivre : "Ces hommes et femmes arrivent tous avec une grande expérience et expertise dans leurs domaines et seront d'énormes atouts pour notre Conseil pendant que nous poursuivons notre mission de devenir la meilleure institution financière panafricaine dans tous nos pays d'implantation".

"Je suis particulièrement heureux que deux des nouveaux administrateurs exécutifs soient des femmes, ce qui porte à quatre le nombre de femmes au sein du Conseil, ce qui constitue une preuve supplémentaire de notre engagement en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes", a ajouté le Président du Groupe.

M. Elumelu a remercié les administrateurs sortants pour leur contribution, leur travail acharné et leur engagement en faveur de Uba en ces termes : "Je tiens à exprimer ma gratitude à nos administrateurs sortants pour leur leadership et leur dévouement à UBA et pour leur contribution à l'exercice 2018 déjà impressionnant. Je leur souhaite tout le meilleur dans leurs projets futurs".

Cette annonce fait suite à la bonne performance de la Banque au premier semestre de 2018, avec un bénéfice avant impôts de 58,1 milliards de Naira. Avec l'expansion réussie de ses activités de détail, UBA est désormais présente dans 20 pays en Afrique, après avoir récemment obtenu l'agrément au Mali et au Royaume-Uni. La banque a également des bureaux à New York et à Paris.