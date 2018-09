Afrique: Forum sino-africain - Pour un partenariat avantageux

Le IIIe Forum de coopération sino-africaine (FCSA) se tient les 3 et 4 septembre 2018 à Pékin, sous la conduite du président chinois, Xi Jinping et en présence de la plupart des chefs d'Etat du continent dont Roch Marc Christian Kaboré. Les réflexions vont tourner autour du thème : « communauté de destin et partenariat mutuellement avantageux ».

Les intérêts économiques et diplomatiques de la Chine se développent sans cesse en Afrique, faisant de ce pays, un partenaire stratégique pour le continent. C'est quasiment devenu le premier partenaire commercial des pays africains.

Plus de 10 000 entreprises chinoises opèrent en Afrique d'après les officiels chinois, dans divers secteurs infrastructures, la manufacture de base et la haute technologie. Le IIIe forum sino-africain, qui réunit les 3 et 4 septembre à Pékin, la plupart des dirigeants africains à l'exception du burundais Pierre N'kurunziza et du congolais Joseph Kabila, ceux de l'ONU, de l'Union africaine, et autres organisations africaines et internationales, devra permettre de réaffirmer ce leadership en construction.

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, présent en Chine depuis quelques jours pour une visite d'Etat, prend part à cette rencontre au sommet organisée à Pékin. Il n'est pas moins une guest-star, dans la mesure où le Burkina a renoué sa coopération avec l'Empire du milieu, en mai dernier, après plus de deux décennies de rupture au profit de Taiwan. «Notre ambition commune est de faire de l'Afrique et de la Chine deux pôles de partenariat solide entre les peuples africains et chinois. Le partenariat avec la Chine offre une perspective de renforcement du multilatéralisme pour un monde plus sûr et plus solidaire», a déclaré le chef de l'Etat burkinabè.

A l'ouverture des travaux, le président chinois, Xi Jinping, a rappelé d'emblée que depuis le dernier forum à Johannesburg, la Chine enregistre trois nouveau venus dans son cercle amical : la Gambie, Sao Tomé-et-Principe et le Burkina Faso. Il a demandé pour ce faire des applaudissements nourris pour les dirigeants de ces pays, présents dans l'assistance.

Hommage à l'Afrique

L'homme fort de Pékin a, par la suite, rendu une fois de plus hommage à l'Afrique, où il a récemment effectué sa quatrième visite. «Durant cette visite, j'ai pu constater une fois encore la beauté de l'Afrique, les richesses qu'elle recèle, le grand dynamisme de son développement et l'aspiration de ses peuples à un meilleur avenir.

Cela m'a conforté dans ma conviction que l'Afrique a un potentiel de développement illimité et un avenir plein d'espoir, que l'amitié et la coopération Chine-Afrique ont de belles perspectives devant elles, et que les deux parties pourront réaliser de grands exploits dans le développement de leur partenariat de coopération stratégique global», a dit Xi Jinping.

Pour lui, la coopération chinoise est attachée, entre autres, aux principes de sincérité, de l'amitié et de l'égalité. «La Chine sera toujours un bon ami, un bon partenaire et un bon frère de l'Afrique (... ). Tout ce que nous avons promis à nos frères africains, nous le ferons avec toute notre énergie et tout notre cœur», a-t-il affirmé devant ses pairs du continent.

Si Xi Jinping ne cache pas de construire une communauté de destin Chine-Afrique encore plus solide, il admet que des efforts doivent être davantage consentis. «Nous devons élargir le dialogue politique et améliorer la communication sur les politiques aux différents niveaux, renforcer la compréhension et le soutien mutuels sur les questions touchant aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures de part et d'autre, et intensifier la coordination et la coopération sur les grands dossiers internationaux et régionaux pour défendre les intérêts communs de la Chine, de l'Afrique et des nombreux pays en développement», a-t-il laissé entendre.

Sa volonté, soutient-il, c'est de construire une communauté de destin Chine-Afrique marquée par une coopération gagnant-gagnant.

Un fonds de coopération Chine-Afrique en perspective

Il en veut pour illustration l'adoption de 10 programmes de coopération au sommet de Johannesburg, à la faveur desquels un grand nombre de projets d'infrastructures ferroviaires, routières, aéroportuaires et portuaires et des zones de coopération économique et commerciale ont été réalisés ou en cours de construction.

«Ces projets ont apporté des bénéfices importants aux peuples chinois et africains, montré les capacités d'innovation, de rassemblement et d'action de la coopération Chine-Afrique et fait accéder le partenariat de coopération stratégique global sino-africain à une nouvelle hauteur», a fait observer Xi Jinping.

Il n'a pas non plus passé sous silence le développement important de la coopération sino-africaine dans les domaines de la paix et de la sécurité, des sciences et technologies, de l'éducation, de la culture, de la santé et de la réduction de la pauvreté. L'appui de la Chine à l'Afrique devrait d'ailleurs se poursuivre sur le plan sécuritaire, à entendre le président chinois, surtout au plan sécuritaire.

«La Chine a décidé de créer un fonds de coopération Chine-Afrique pour la paix et la sécurité et de soutenir la coopération sino-africaine en matière de paix, de sécurité et de maintien de la paix et de la stabilité. Elle continuera à fournir des aides militaires sans contrepartie à l'UA, et soutiendra les efforts déployés par les pays du Sahel, du Golfe d'Aden, du Golfe de Guinée et des autres régions africaines dans la préservation de la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme», a promis Xi Jinping.

Pour favoriser la bonne mise en œuvre des différentes initiatives, a-t-il insisté, la Chine est prête à fournir un soutien de 60 milliards de dollars américains à l'Afrique, sous diverses formes comme aides gouvernementales, investissements et financements par des entreprises et institutions financières.

Pour sa part, le président en exercice de l'Union africaine (UA), le rwandais Paul Kagamé, la Chine est un partenaire important dans la nécessaire quête de décollage économique du continent. «L'Afrique doit se mettre debout pour faire face à son destin», a-t-il clamé, pour relever les nombreux défis, dont la bonne gouvernance.

Le secrétaire général de l'organisation des Nations unies, Antonio Guterres, présent à la rencontre, a signifié que la coopération entre la Chine et l'Afrique cadre avec la vision et les ambitions de son institution. Il trouve que les objectifs affichés de la coopération sino-africaine, telles que la promotion de la bonne gouvernance, la coopération Sud-Sud et la protection de l'environnement, sont les mêmes que ceux de l'ONU.