Burkina Faso: Coupe du conseil régional du Centre

Pour le conseiller municipal Amado Convolbo, président de la commission technique de ce tournoi, l'organisation a été participative puisqu'elle a impliqué les arrondissements et les communes rurales concernés. «C'est ensemble que nous avons élaboré le règlement intérieur et c'est ensemble que nous l'avons adopté.

En effet, la compétition est ouverte aux communes rurales et urbaines de la région du Centre. Sur les 18 communes rurales et arrondissements que compte la région, 15 ont répondu favorablement à l'appel du CRC. La présente édition, première du genre a pour thème : "Cohésion et civisme, facteurs de développement de la région du Centre". Cette compétition vise un brassage entre les jeunes de la région du Centre.

Les oppositions de la première édition de la coupe du Conseil régional du Centre (CRC), en football, sont désormais connues. Le tirage au sort s'est déroulé, le vendredi 31 août 2018, dans les locaux du CRC à Ouagadougou. La cérémonie a vu la présence des représentants des communes rurales telles que Saaba, Pabré, Tanghin-Dassouri, Komsilga, Komki-Ipala et Koubri mais également les arrondissements n°1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la ville de Ouagadougou.

