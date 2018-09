Burkina Faso: Centrale photovoltaïque de Zagtouli

Le IIIe Forum de coopération sino-africaine (FCSA) se tient les 3 et 4 septembre 2018 à Pékin, sous… Plus »

Sur le plan national, le projet solaire photovoltaïque a permis de créer plus de 400 emplois et plus de 660 000 ménages y sont raccordés. Le PPSP-Z a également facilité la construction de plusieurs infrastructures socioculturelles et la réduction de plus de 26 000 tonnes de gaz carbonique.

D'ailleurs, il a fait savoir que la direction régionale du Nord est interconnectée et que cela a permis de réduire le déficit énergétique dans sa région. « Il y a plusieurs projets d'électrification qui vont concerner le Nord et le Sahel.

M. Kouama a rassuré que pour résoudre le déficit énergétique, la SONABEL en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers et le ministère de l'Energie est à pied d'œuvre pour mettre en place d'autres projets relatifs à l'énergie électrique.

