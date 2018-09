Burkina Faso: Coopération sino burkinabé

Le président du Faso s'est entretenu, le samedi 1er septembre 2018, à la résidence des Hôtes de Pékin, avec le Premier ministre de Chine, Li Keqiang. Il a salué la reprise des relations sino-burkinabè au cours de cet entretien.

Le Plan national pour le développement économique et Social (PNDES), n'a pas plus de secret pour le Premier ministre chinois, Li Keqiang. Ce nouveau référentiel, couvrant la période 2016-2020, pour un coût total de plus de 15 000 milliards de francs CFA, a été présenté à cette personnalité, le samedi 1er septembre 2018, lors d'une rencontre avec le président du Faso, Rock Marc Chrsitian Kaboré.

Ainsi, le chef du gouvernement chinois a pu prendre bonne note des nombreuses priorités du Burkina, qui touchent quasiment tous les domaines d'activités : santé, eau et assainissement, infrastructures, etc. Ces besoins ont été communiqués par le chef de l'Etat à son hôte, qui, en connaissance de cause, a sollicité l'accompagnement du peuple chinois pour la mise en œuvre du PNDES.

Assisté de ses collaborateurs, Roch Marc Chrsitian Kaboré a quitté la résidence des Hôtes, où se sont tenus les échanges, sur des notes de satisfaction. Il s'est félicité du dynamisme de la coopération entre le Burkina Faso et la Chine, «trois mois seulement» après la reprise des relations diplomatiques, avec pour preuve la signature de plusieurs accords, intervenue la veille au grand palais du peuple.