Burkina Faso: Projet d'interruption volontaire de grossesses

Pour les conférenciers, au lieu du projet relatif à l'interruption volontaire de grossesses, la fondation Susan Buffett pourrait accompagner le ministère de la Santé dans la gratuité de la planification familiale et les secteurs d'investissements porteurs pour la femme et la jeune fille.

Et de marteler que les évangélistes sont « foncièrement contre la légalisation » de l'avortement au Burkina Faso et se réservent le droit d'organiser des actions légales contre la révision de la loi portant santé de la reproduction.

De l'avis de Oumar Sawadogo, la légalisation de l'avortement aura pour conséquence la dépravation des mœurs dans notre société et l'exposition des jeunes au libertinage sexuel et à d'autres formes de vices. « Notre dignité est notre richesse et ce qui contribue à faire de cette patrie le pays des Hommes intègres », a-t-il argué.

En effet, l'intervention du pasteur Oumar Sawadogo et de ses pairs du CNELS/PS fait à la suite de la visite du ministre de la Santé et du président de la fondation Susan Buffett au président de l'Assemblée nationale, le mercredi 22 août dernier.

