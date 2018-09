Burkina Faso: Hygiène et assainissement - Les règles d'or enseignées à Dédougou

Le programme intégré de communication pour le Bien-être de la femme et de l'enfant (BEFEN2) a organisé une session de formation au profit des acteurs-terrains, le dimanche 26 août 2018 à Dédougou. En une journée de travaux, les participants ont reçu les enseignements sur l'hygiène, l'assainissement et le cadre de vie.

Le programme intégré de communication pour le Bien-être de la femme et de l'enfant (BEFEN2) a tenu une session de formation en faveur des acteurs-terrains le dimanche 26 août 2018 à Dédougou.

En une journée de travaux et avec des spécialistes en assainissement et en hygiène, les représentants des relais communautaires, des membres des clubs d'écoute et des bénéficiaires des quinze villages bénéficiaires de cinq communes de la Boucle du Mouhoun ont été édifiés sur les règles d'hygiène, d'assainissement et le cadre de vie de l'enfant.

Cet atelier, selon le directeur du centre des média communautaires, Camille Sawadogo, vise à assurer le bien-être de l'enfant et de la femme à travers une alimentation saine. Pour lui, il est nécessaire que les participants comprennent la malnutrition, ses causes et ses effets afin de mieux prendre en charge des enfants atteints de malnutrition.

« Dans le cadre de la malnutrition, même si vous mangez bien, et si l'hygiène n'est pas respectée, vous serez exposé aux maladies.

C'est pour éviter des situations de ce genre que le Centre des média communautaire africains (CEMECA) a initié cette formation au profit des acteurs-terrains afin de les amener à respecter les mesures d'hygiène », a expliqué Touze Madi Zina, technicien d'hygiène et d'assainissement à la direction régionale de la santé de la Boucle du Mouhoun.

Ainsi, les participants à cette session de formation ont reçu les rudiments sur l'impact du manque d'hygiène sur la santé surtout pour l'enfant, mais aussi sur les relations entre la malnutrition et l'hygiène.

Il s'est, en effet, agi de leur enseigner les règles d'or d'hygiène que sont, entre autres, le lavage des mains avant et après les repas, la bonne utilisation des latrines, la protection des aliments, l'approvisionnement en l'eau potable, l'assainissement du cadre de vie, la gestion des déchets biomédicaux.

Outre cette phase de sensibilisation, le CEMECA, selon son directeur, travaille à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires pour leur permettre de s'affranchir de la pauvreté afin de mieux prendre en charge les enfants.

« A la suite de cette formation, nous mettons à la disposition des bénéficiaires des moyens comme les jardins communautaires, des micro-crédits, des séchoirs », a indiqué Camille Sawadogo. En rappel, en vue de lutter contre la malnutrition des enfants de moins de cinq ans estimée à plus 30% dans la Boucle du Mouhoun, le Centre des médias communautaires africains (CEMECA) a initié le projet « bien-être de la femme et de l'enfant ».

Démarré en janvier 2017 pour une durée de vie de 36 mois, le BEFEN2 a déjà travaillé à impacter la vie de dix ménages dans chaque village bénéficiaire qui, à leur tour, doivent contribuer à l'amélioration des conditions de vie de dix autres ménages.