Burkina Faso: Lancement du championnat national

«Nous sommes l'équipe la plus attendue cette saison. J'ai juste demandé à mes garçons de respecter les consignes et de rester calmes», a-t-il confié. Il s'est aussi réjoui de la performance de son buteur, auteur d'un but et d'une passe décisive, dès l'entame du championnat. «Djibril Ouattara est la pièce maîtresse de l'équipe.

Dès cet instant, la pluie s'invite dans la partie. Plus question de produire du beau football dans un stade Batiébo-Balibié sans pelouse. La seconde période reprend avec la domination du capitaine Adama Haiki et ses coéquipiers de l'ASFB. Elle va porter fruit à la 57e mn. Tout est parti de Allassane Sawadogo.

En dépit des départs de certains de ses joueurs cadres, les fonctionnaires de Bobo-Dioulasso ont respecté leur rang. Oscar Barro et ses éléments ont remporté le gain du match, en dominant littéralement son adversaire. Face à l'excitation d'une équipe qui retrouve la D1 après six ans en division inférieure, l'ASFB n'a pas paniqué. Elle a fait valoir son expérience. Il lui a fallu quinze minutes après le coup d'envoi pour retrouver ses marques.

