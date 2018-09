Sénégal: Droits humains - l'ONLPL lance une série d'ateliers de formation des OPJ, mardi

L'avocat de Khalifa Sall, Me Bamba Cissé, a démonté les arguments du ministre de la Justice,… Plus »

"Il est noté un net recul des allégations de torture et de mauvais traitements dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie grâce entre autres aux interventions menées par l'ONLPL", soutient-on.

"Le Sénégal compte 37 établissements pénitentiaires dont 32 Maisons d'arrêt et de correction, 2 Maisons d'arrêt, deux 2 Camps pénaux et une 1 Maison de correction à Sébikotane. Pendant des années, des allégations de tortures ou de maltraitances liées à la plupart de ces établissements, ont défrayé les chroniques" rapporte le communiqué.

A travers ces ateliers de formation qui se poursuivront jusqu'au 13 septembre, l'ONLPL, entend entend contribuer à une meilleure prévention de la torture et à sa réduction dans le cadre de sa mission de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels et dégradants, souligne le texte.

