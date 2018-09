Burkina Faso: Le Canada disposé à renforcer ses relations avec le Burkina

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a reçu en audience, le lundi 3 septembre 2018 à Ouagadougou, l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso, Edmond D. Wega. Les échanges ont porté sur le renforcement des liens de coopération entre les deux Etats.

Le Burkina Faso et le Canada sont déterminés à raffermir les relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. C'est ce qui justifie la rencontre entre le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba et l'ambassadeur du Canada, Edmond D. Wega, le lundi 3 septembre 2018 à Ouagadougou.

Le diplomate canadien a indiqué, à sa sortie d'audience, que les échanges ont porté sur les actions à entreprendre pour la consolidation des relations entre les deux pays.

De son avis, les liens d'amitié et de coopération entre les deux Etats sont très riches et multiformes. « Ils s'étendent sur les domaines de l'éducation de base, de la santé sexuelle reproductive, de la paix et la sécurité, du développement économique et dans le secteur des investissements », a-t-il soutenu.

La rencontre a aussi porté sur les défis du moment, et pour le diplomate, ils en existent plusieurs. « Il y a des défis au niveau social en termes de changement climatique et d'accès à une éducation de base et à la santé », a-t-il noté. Puis, de soutenir que le Burkina Faso a su développer une initiative d'envergure : le Plan national de développement économique et social (PNDES).

Ce référentiel, a précisé l'ambassadeur, doit être accompagné par des actions importantes en vue de relever les défis. De son avis, le Canada est un partenaire important du Burkina Faso pour l'atteinte de ces objectifs.

« Il est le 1er investisseur privé étranger au Burkina Faso et est un partenaire important en matière de coopération de développement . Il intervient en matière d'appui à la démocratie, au développement économique, dans le domaine d'accès à l'eau et le changement climatique », a expliqué M. Wega.