Burkina Faso: Lavage de linges à domicile

Le lavage de linges à domicile est pratiqué dans la plupart des villes du Burkina Faso. A Ouagadougou et ses environs, le métier occupe des femmes communément appelées « Les fanicos », qui en font leur gagne-pain. Mais, cette activité n'est pas sans risques sanitaires.

«Il n'y a pas de sot métier. Un métier si sot soit-il, on est bien forcé de l'exercer pour gagner sa vie, quand on n'en a pas d'autre », dit l'adage populaire. Et les femmes laveuses de linges dans les domiciles ne dérogent pas à cette règle.

Munies pour la plupart du temps, d'un seau (en fer ou en plastique) et parfois d'une tenue de rechange, elles se promènent à longueur de journée dans les ménages à la recherche de clients. Elles exercent leur activité moyennant une rémunération journalière ou mensuelle.

En plus, les clients sont tenus de leur fournir de l'eau et du savon, pour la lessive. «Cette procédure nous permet de mieux contrôler leur manière de laver.

Car, il arrive des fois, que des laveuses ne séparent pas les vêtements de couleur blanche des autres et n'ajoutent pas non plus un adoucissant à l'eau de rinçage», confie Alima Traoré, une fonctionnaire à la retraite. Assise sur un tabouret, sur sa terrasse, le lundi 28 mai 2018, Mme Traoré regarde d'un air jovial, deux dames en train de laver les habits de sa fille.

L'une d'entre elles, Neïmata Bara, affirme qu'elle se nourrit de cette activité, depuis une dizaine d'années et s'est familiarisée avec certains ménages. «Je fais la lessive toutes les deux semaines chez Mme Traoré et chaque fin du mois dans une autre famille. Les autres jours, je les consacre à d'autres ménages que je fréquente régulièrement.

Mensuellement, je peux encaisser au moins 50 000 francs CFA», se réjouit celle-ci. Ne disposant pas de moyens de locomotion pour se rendre en ville, Bibata Sanfo excelle dans cette même activité à Tabteinga, un quartier périphérique de Ouagadougou, où elle habite. Elle ne fixe pas le prix des habits à laver, comme le font certaines femmes. Quelle que soit la quantité de tenues sales, elle laisse toujours libre choix à ses clients de lui verser un montant.

Une activité génératrice de revenus

«Je n'ai aucune idée de ce que je gagne concrètement à la fin du mois, parce que l'argent est immédiatement dépensé. Mais je rends grâce à Dieu», rapporte Bibaba Sanfo à côté d'un tas d'habits sales, dans la cour d'un client, Salif Ouédraogo. Ce dernier, commerçant de motocyclettes, souligne qu'au début, sa femme était réticente et ne faisait pas trop confiance à Mme Sanfo.

Mais la confiance a fini par s'installer, si bien, confie-t-il, que c'est elle qui passe tous les week-ends pour la lessive. M. Ouédraogo dit apprécier le courage et l'abnégation de ces femmes, contrairement à celles qui sont valides et quémandent aux abords des routes. Safi Kaboré est une autre lavandière de 54 ans, qui a su profiter de son activité, bien qu'elle l'ait abandonnée, il y a deux ans.

Grâce à cette «profession», elle a pu acheter deux terrains en zone non lotie, où elle a construit et vit actuellement avec ses enfants.

Elle pratiquait cette activité sur recommandation de sa nièce, depuis le décès de son mari, pour s'occuper de ses orphelins. Toute fière, elle se rappelle qu'au début, elle ne voulait pas laver les «saletés» d'un inconnu, moyennant de l'argent. «Beaucoup de mes clientes appréciaient mes services.

Certaines d'entre elles me faisaient des petits cadeaux pour mes orphelins», se souvient-elle. Mme Kaboré note que parmi ses clientes, il y avait une, qui avait été affectée dans la sous-région et qui avait voulu l'emmener avec elle. Une proposition qu'elle a refusée, parce qu'elle ne voulait pas se séparer de ses enfants.

Des maladies contraignantes

Avec une dizaine de clientes, elle lavait les habits tous les sept jours de la semaine. Au fil des années, Dame Kaboré dit avoir senti des douleurs sacro-lombaires (dos), et avoir aussi contracté des mycoses au niveau des ongles. Elle note qu'elle s'était contentée d'appliquer du beurre de karité autour des doigts avant de bénéficier par la suite, de soins intensifs d'une cliente pharmacienne, sans que les douleurs ne cessent.

«Je croyais être soulagée. Trois mois après, j'ai ressenti les mêmes douleurs au dos et aux ongles, m'obligeant à mettre fin à mon activité», explique-t-elle.

Fanta Traoré, une autre lavandière, souffre de maux similaires, avec en outre des soucis aux pieds. Elle affirme s'être rendue à l'hôpital et les médecins l'ont conseillée de changer d'activité, si elle veut recouvrer la santé. Une décision difficile à prendre, puisque l'activité constitue son gagne-pain depuis plus de 10 ans.

Elle révèle que ce métier lui a permis d'acheter les trousseaux de mariage de ses deux filles. Comme les autres laveuses, Aminata Goro, a à peine trois années dans cette profession, qu'elle est déjà contrainte de s'asseoir sur un tabouret lorsqu'elle est en activité.

A l'entendre, cette position n'est pas appréciée par ses clientes. Les Troubles musculo-squelettiques (TMS), dont souffrent ces femmes, touchent entre autres, les ligaments, les nerfs, les muscles, les tendons, les vaisseaux sanguins, les articulations...

En effet, l'attachée de santé et sécurité au travail, Diarata Ouédraogo, fait savoir que la plupart des femmes restent pendant longtemps débout ou courbées, de sorte qu'elles se retrouvent souvent avec des lombalgies chroniques ou des problèmes au niveau du genou. Elle avertit que lorsque les arthroses sont très avancées, la guérison est très difficile, et en l'espèce, les personnes atteintes marchent dans une position visqueuse et ne peuvent plus se redresser normalement.

Safi Kaboré vit actuellement cette situation. «Il n'est pas conseillé de rester pendant plus de deux heures de temps dans la même position. Cela est valable pour toute activité, parce que la colonne vertébrale a besoin de mouvements pour une relaxation du muscle», prévient Mme Ouédraogo.

En dehors des maux de dos liés à la lessive, des spécialistes de la santé précisent que les travaux de force, le port et le soulèvement d'objets lourds ainsi que l'insuffisance d'exercices physiques sont également des symptômes des douleurs sacro-lombaires.

La dermatologue à l'hôpital Saint-Camille de Ouagadougou, Dr Salamata Lallogo, souligne que les maladies, les plus courantes dans cette activité sont les gynécos mycoses, dû au fait que les mains sont toujours trempées dans l'eau sale et savonneuse, avec l'utilisation de différentes sortes de savons. «Toute personne qui plonge fréquemment les mains dans l'eau, peut être victime de ces maladies.

Elles ne sont pas spécifiques aux femmes qui font la lessive», clarifie-t-elle. L'autre pathologie est l'eczéma de contact. Une allergie, qui se manifeste par l'apparition de plaques rouges sur la peau et des démangeaisons. En plus de tous ces maux, les femmes courent aussi de nombreux risques d'infection.

Le port des gants de ménage recommandé

La laveuse de linges de Tabteinga, Bibata Sanfo, affirme que dans les familles où elle travaille, on ne va jamais lui faire laver les habits sales d'une personne souffrant d'une maladie contagieuse. «Je suis considérée comme un membre dans les ménages où je fais la lessive. S'il y a un malade je le saurai. S'il y a des habits étrangers parmi ceux que j'ai l'habitude de laver, je le saurai aussi», lâche-t-elle.

L'ancienne lavandière, Safi Kaboré se souvient qu'une de ses clientes avait son enfant gravement malade, et dont elle ignorait le mal. Ses parents l'emmenaient régulièrement en Europe pour des soins. «Un jour, pendant que je faisais la lessive, la maman a demandé à ce que je lave les habits de l'enfant. J'ai eu peur et j'ai refusé. C'est la fille de ménage qui les a rendus propres.

A ma grande surprise, le soir en rentrant à la maison, elle me les a remis pour que je les donne à mes enfants. Mais en cours de route, je les ai jetés dans un caniveau de la place», raconte-t-elle. Face à cette situation, les spécialistes de la santé, confirment qu'il y a des risques de contagion, si toutefois, le malade libère des liquides biologiques.

Ils conseillent à ces femmes, le port des gants de ménage pendant toute lessive. Par ailleurs, l'attachée de Santé Diarata Ouédraogo souligne, pour sa part, que les troubles musculo-squelettiques ne sont pas seulement liés à la lessive. Ils affectent, à son avis, presque toutes les professions et représentent un problème majeur de la santé au travail.

«Il n'y a pas de métier sans risques. Seulement, il faut travailler à les minimiser», soutient-t-elle. De toutes ces maladies contractées, certaines femmes qui disposent des moyens de déplacement et qui parcourent plusieurs kilomètres à la recherche de linges sales sont parfois victimes d'accidents.

Selon Mme Ouédraogo, cette activité procure aux femmes, des revenus. Malheureusement, elles ne sont pas déclarées à la caisse et n'ont aucune indemnité de risques, auxquels elles sont exposées et ne bénéficient pas non plus de retraite.

C'est la raison pour laquelle, elle insiste, pour que ces femmes prévoient des activités de relais, pour minimiser les risques de maladies auxquelles elles s'exposent. La dermatologue Dr Lallogo quant à elle, leur propose, en plus de l'utilisation des gants de ménage, la glycérine (substance grasse à base de glycérol) pour laver les mains après chaque lessive.