Congo-Kinshasa: Reprise des classes dans l'angoisse à Béni

Les syndicats des enseignants dans la zone affectée par l'épidémie d'Ebola avaient demandé le report de cette rentrée scolaire pour éviter la propagation du virus. Ils ont même conditionné cette rentrée à la vaccination obligatoire des enseignants et des élèves. Mais cette requête n'a pas eu de réponse favorable de la part des autorités sanitaires congolaises qui font confiance aux règles élémentaires d'hygiène et donc essentiellement au lavage des mains.

"Je vois un lavabo avec de l'eau à la porte. Avec ça ils vont à chaque fois se laver les mains avant de rentrer en classe. Et c'est à Dieu de les protéger et les mettre à l'abri", ajoute cette mère d'élève résignée.

Malgré le dispositif mis en place pour lutter contre Ebola dans les zones de Beni et Mabalako au Nord-Kivu, et Mandima dans l'Ituri, beaucoup reste à faire car à l'Institut de Béni, seuls six lavabos sont disponbiles alors que cette école accueille plus de mille élèves. Malgré cela, Faustin Mumbere Balikwisha, le directeur des études de cette école, tâche de se montrer rassurant.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.