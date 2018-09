Ile Maurice: Chagos à La Haye - Place aux soumissions orales des pays

Deuxième jour des auditions, ce mardi 4 septembre, à La Haye. La Cour internationale de justice (CIJ) écoutera à partir de midi (heure locale) les soumissions orales de divers pays. Après trois heures de plaidoyer pour Maurice et trois heures pour le Royaume-Uni, hier, vingt pays prendront la parole devant les 14 juges de la CIJ.

L'Allemagne prend la parole

Christophe Eick, conseiller juridique, ministère fédéral des affaires étrangères, Berlin,chef de délégation, a commencé la soumission de l'Allemagne devant la Cour.

Me J. G. S. de Wet: «South Africa respectfully submits that the core issue is on the subject of decolonization of Mauritius. It is indefensible that there still exists situation of complete colonization today. Colonialism is an archaic system that considers that some people are more worthy than others."

Selon Me J. G. S. de Wet, les intérêts de la popultion chagiossienne n'est toujours pas prespecté. «Le Royaume-Uni reconnaît que Maurice est le seul Etat à avoir un droit de souveraineté sur les Chagos. Mais leur promesse de retourner les Chagos à Maurice quand il n'y aura pas de besoin militaire est vague et vide.»

Mme J. G. S. de Wet: «La décolonisation incomplète n'est pas limitée à la présente affaire des Chagos». L'Afrique du Sud a souffert de la colonisation et des conséquences qui ont ensuivies, ajoute l'avocate. L'apartheid se fait toujours sentir. Et ce sont les population indigène qui en souffrent le plus.

Mme J. G. S. de Wet: «The Chagossians yearn to return to their home and rebuild their society. This echoes similar calls of other colonised people whose situations have not yet been resolved by the General Assembly."

Mme J. G. S. de Wet indique que «la décolonisation de Maurice n'a jamais été complété.» La représente d'Afrique du Sud indique que son pays va surtout sur des points de juridiction sur la compétence de la Cour dans cette affaire.

Mme J. G. S. de Wet, conseillère juridique principale de l'Etat (droit international), ministère des relations et de la coopération internationale, a commencé la soumission orale de l'Afrique du Sud.

Les juges sont arrivés

Le deuxième jour d'audition débute. Les juges de la Cour internationale de justice sont arrivés en salle. Le président de l'audience, Me le juge Abdulqawi Ahmed Yusuf s'adresse à la salle.

La délégation mauricienne dans la salle

Sir Anerood Jugnauth, Lady Jugnauth et les membres de la délégation mauricienne se sont installés dans la salle pour le deuxième joru d'auditions à la Cour internationale de justice de La Haye.

Deuxième jour des auditions

Chaque pays aura 40 minutes pour sa soumission. Sur les vingt pays, seuls l'Australie, Israël et les Etats-unis sont contre Maurice. L'Union africaine aura elle aussi droit à la parole. Les auditions sont prévues jusqu'au jeudi 6 septembre.

C'est l'Afrique du Sud qui se lancera en premier pour cette journée, suivi de l'Allemagne. Après une pause de dix minutes, l'Argentine prendra la parole, suivi de l'Australie. Après une longue pause de deux heures, ce sera au tour du représentant de Bélize et ensuite du Botswana. Le Brésil fera sa soumission après une courte pause et la République de Chypre sera le dernier pays de la journée.