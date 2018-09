Burkina Faso: Roch Kaboré - « Ce que Xi Jinping m'a dit sur la Grande Muraille de Chine »

L'agenda de Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, Président du Faso, dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue en Chine, a été marqué par 5 activités entre le samedi 1er et le dimanche 2 septembre 2018.

Première activité . Le samedi 1er septembre, dès 8 heures du matin, (heure de Beijing) , Roch Kaboré s'est rendu à la Grande Muraille de Chine pour visiter l'une des plus importantes et immenses structures architecturales jamais construites par l'Homme.

Le Président du Faso, qui était accompagné de la Première Dame, Madame Sika Kaboré, et des membres de sa délégation, a été reçu sur cette fortification militaire par des responsables administratifs chinois du site, qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Pendant la montée sur la Grande Muraille, le Président Kaboré a rendu un hommage aux 300 mille chinois qui ont bâti cette œuvre gigantesque long de plus de 8 000 kilomètres. Face aux journalistes, le chef de l'État a lâché une confidence faite à lui par le Président chinois sur la Grande Muraille de Chine, lors du banquet organisé en son honneur, le vendredi 31 août 2018, au Grand Palais du Peuple.

« Le Président Xi Jinping m'a dit : "monter et visiter la Grande Muraille de Chine, c'est faire preuve d'héroïsme". Je crois que nous n'avons pas marché longtemps mais, nous sentons déjà l'épreuve dans nos jambes. Je voudrais vraiment saluer l'action de ces hommes et de ces femmes, qui dans le cadre de la défense de leur pays, ont construit cette Grande Muraille. C'est un chef d'œuvre !

Cela montre donc, l'engagement des peuples, lorsqu'ils sont décidés à s'unir, à bâtir ensemble, et à mettre ensemble un effort collectif pour l'intérêt de la patrie. Et cela est important.

C'est la solidarité, l'engagement et la détermination d'un peuple à se protéger et à pouvoir construire son pays. Ce que nous pouvons retenir, c'est lorsqu'on voit que ce sont 300 milles personnes qui sont décédées dans la construction de cette Grande Muraille de Chine », a-t-il confié.

Deuxième activité. Après la visite de la Grande Muraille de Chine, Roch Marc Christian Kaboré et sa délégation ont mis le cap sur la Place Tian'anmen à Beijing.

Là-bas, le Président du Faso a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs aux couleurs du drapeau burkinabè au Monument aux Héros du Peuple, érigé en la mémoire des martyrs qui ont donné leur vie pour la lutte révolutionnaire du peuple chinois lors des 19ème et 20ème siècles.

Le Monument aux Héros du Peuple est un obélisque situé à Beijing, à proximité du centre de la Place Tian'anmen. Il est bâti en granit de Qingdao (Ndlr : une province de Shandong en Chine) et du district de Fangshan. Le dépôt de gerbe de fleurs par Roch Kaboré a été fait après l'exécution des hymnes nationaux et des honneurs militaires.

Troisième et quatrième activités. C'est sous le regard de nombreux chinois, postés sur les artères des grandes voies de la Place Tian'anmen, et transformés pour la circonstance en spectateurs, et également impressionnés par l'immense dispositif sécuritaire, que le cortège présidentiel du chef de l'Etat burkinabè s'est ébranlé vers le centre-ville en direction du siège de China Three Gorges Corporation (CTG).

Cette puissante entreprise chinoise, dont le Président-Directeur Général est Monsieur Wang Lin, est spécialisée dans la construction et l'exploitation des centrales hydroélectriques et dans les sources d'énergies renouvelables.

Elle est à l'origine de la construction du gigantesque barrage des Trois-Gorges, situé au cœur de la Chine. Il s'agissait donc à cette occasion, pour la partie burkinabè, de présenter aux hauts dirigeants de CTG, le développement et l'utilisation de l'énergie dans leur pays et la volonté d'une coopération.

Ensuite, Roch Kaboré a présidé une cérémonie de signature d'un protocole d'accords entre le gouvernement du Burkina Faso et la China Road and Bridge Corporation, une autre multinationale chinoise spécialisée dans la construction des routes, ponts et chemins de fer.

Peu après, en fin de soirée de ce même samedi 1er septembre, le Président du Faso a eu une audience avec le Premier ministre chinois, Monsieur Li Keqiang, à la résidence des hôtes dans la capitale politique chinoise. Les deux hommes qui ont eu un entretien de plus d'une heure ont échangé autour de cette reprise des relations diplomatiques entre Ouaga-Beijing qui monte en puissance de jour en jour.

5ème activité. Le dimanche 2 septembre 2018 n'a pas été un jour de repos pour le Président du Faso. Démarrée également tôt, cette journée a été consacrée au savoir-faire chinois en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Roch Kaboré s'est rendu au siège social de la société Huawei Technologies à Beijing. Celle-ci a présenté au chef de l'État, sa nouvelle technologie en matière de lutte efficace contre le terrorisme. Elle consiste entre autres, à installer des centres intégrés de contrôle et de surveillance vidéo de pointe dans les grandes villes du pays et aux différentes frontières du Burkina Faso.

La délégation qui a accompagné Roch Kaboré dans toutes ces activités était composée du Haut Représentant du Président du Faso, Son Excellence Monsieur Cheriff Sy, des Ministres Alpha Barry, Mme Hadizatou Rosine Coulibaly / Sori, Eric Bougouma, Harouna Kaboré, Bachir Ismaël Ouédraogo, Mme Hadja Fatima Ouattara / Sanon, Smaïla Ouédraogo, des Conseillers spéciaux Thierry Hot, Mihyemba Louis Armand Ouali, Stéphane Ouédraogo et du Chargé de mission à la Présidence du Faso, Samba Bathily, ainsi que de Mme Olivia Rouamba, Pascal Gouba, Issa Joseph Paré et d'Abdoul Aziz Gansoré.

En fin de soirée ce dimanche 2 septembre, Roch Kaboré a pris part à la soirée d'échanges avec les hommes d'affaires burkinabè et chinois à la salle de conférence de Hilton Hôtel à Beijing.