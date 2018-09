Un autre jour et un autre moment historiques s'ouvrent entre le pays de Roch Kaboré et celui de Xi Jinping, seulement trois (03) mois et une (01) semaine, jour pour jour après la signature consacrant la reprise des relations diplomatiques entre leurs deux pays. Pour cause : le drapeau burkinabè flotte désormais et cela pour toujours, en Chine !

C'est au cours d'une cérémonie solennelle, tenue le dimanche 2 septembre 2018, à la grande enceinte du State Guest House à Beijing, que le Burkina Faso a procédé à l'inauguration officielle de son Ambassade en République populaire de Chine.

Et ce, devant 49 ministres africains des Affaires étrangères, 37 ministres africains de l'Economie et du Commerce et 29 représentations d'organisations africaines, présents en Chine dans le cadre de la 7ème Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération Sino-africaine.

Présidant cette inauguration, le ministre burkinabè des Affaires étrangères et de la Coopération, SEM Alpha Barry, a exprimé ses remerciements à son homologue chinois, le Conseiller d'État , ministre des Affaires étrangères chinois, Monsieur Wang Yi, pour toutes les dispositions prises par et ses services et lui pour l'installation et l'ouverture de l'Ambassade du Burkina Faso à Beijing : « À travers lui, le Président du Burkina Faso, SEM Roch Marc Christian Kaboré, le gouvernement et le peuple burkinabè voudraient témoigner leur reconnaissance au Président Xi Jinping, au gouvernement et au peuple chinois pour les facilités accordées à nos diplomates en poste ».

Pour Alpha Barry, cette ouverture officielle de l'Ambassade de son pays en Chine est un honneur en sa qualité de ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Burkina Faso.

« Ma fierté est d'autant plus grande, que cette inauguration intervient au moment où le Président Roch Marc Christian Kaboré effectue une visite d'État en République populaire de Chine », a-t-il témoigné.

« Le Burkina Faso est de retour en République populaire de Chine. Un retour opéré de façon souveraine et assumé avec fierté. Mais un retour qui se fait devant toute l'Afrique et devant le Président de la Commission de l'Union africaine MonsieurMoussa Faki Mahamat», a conclu Alpha Barry.

Par ailleurs, lors de cette 7ème Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération Sino-africaine, l'Union africaine a procédé à la cérémonie marquant l'établissement de la Mission de l'Union africaine en République populaire de Chine. Elle était présidée par Moussa Faki Mahamat en présence de Louise Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères du Rwanda et présidente du Conseil exécutif de l'Union africaine.