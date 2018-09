Afrique de l'Ouest: 4è édition du TIFFO - La Côte d'Ivoire et le Niger à l'honneur à Ouagadougou

Le TIFFO se veut une tribune par excellence de promotion du football féminin et également un espace de promotion de la paix et de la stabilité dans l'espace CEDEAO. En quatre ans d'existence, le TIFFO qui renait de ses cendres (l'édition 2017 n'a pu avoir lieu) a selon sa promotrice, Mme Karama, contribué énormément au développement du football féminin au Burkina. «Nous avons fourni beaucoup de joueuses à l'équipe nationale féminine à l'image de Juliette Nana, Etalon d'or 2018.

C'est un pur produit des Princesses du Kadiogo et du TIFFO. Cela veut dire que c'est un véritable tremplin pour nos footballeuses et cela mérite un soutien et l'accompagnement des autorités et des sponsors», a laissé entendre Mme Karama qui estime que c'est la seule compétition qui donne de la visibilité au football féminin.

Marraine de l'édition 2018, Rokya Rouamba, député et présidente du groupe caucus genre à l'Assemblée nationale du Burkina, estime que l'initiative mérite d'être soutenue afin que la gente féminine puisse s'exprimer à travers le sport, se maintenir et avoir un on mental pour faire face aux défis auxquels sont confrontés les femmes.

«L'Assemblée nationale et le caucus genre à travers ma modeste personne ne ménagera aucun effort pour accompagner cet évènement», a soutenu l'honorable Rouamba à l'occasion de la conférence de presse de lancement ce lundi 3 septembre 2018 à Ouagadougou.

Ce tournoi va donc connaitre la participation des équipes des Etincelles de Ouagadougou, des princesses du Kadiogo, des Onzes sœurs de Gagnoa de la Côte d'Ivoire et de Rive droite de Niamey du Niger. Tournoi des cinq nations au départ, puis devenu TIFFO, l'organisation de cet évènement rencontre pas mal de difficultés selon Aibatou Nyampa, présidente du comité d'organisation.

Ce qui justifie d'ailleurs l'absence de plusieurs équipes qui ont l'habitude de prendre part à ce tournoi. Il s'agit notamment des équipes de l'intérieur du pays et celles d'autres pays de la sous-région. D'où l'appel de Mme Karama à un sursaut national. En rappel, l'édition 2016 a été remportée par Rive droite de Niamey.