Sénégal: Stabilité des prix de production des services de transport et d'entreposage

La stabilité des prix de production des services de transport et d'entreposage observée au trimestre précédent est maintenue au second trimestre 2018 indique la « Note sur les Indices des Prix de Production des Services, 2eme Trimestre 2018 » publiée par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie(ANSD).

En effet, la hausse des prix de production des services du transport aérien de passagers (+1,7%) est compensée par la baisse de ceux du transport routier de marchandises (-0,1%).

Au même moment, les prix de production des services du transport ferroviaire, maritime et côtiers, d'entreposage, aérien de fret et lancement spatiaux, de manutention, des infrastructures de transport, d'organisation de transport de fret, postal universel et de courrier et de distribution sont restés fixes en variation trimestrielle.

Rapportés à ceux du second trimestre 2017, les prix de production des services de transport et d'entreposage ont affiché une augmentation de 0,5%. Sur les deux premiers trimestres de 2018, ils ont crû de 0,5% par rapport à la période correspondante de 2017, note l'ANSD.