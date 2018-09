Sénégal: La force de l'histoire africaine a fait se rencontrer Randy Weston et Cheikh Anta Diop

Randy Weston et Cheikh Anta Diop ont vécu en visionnaires dont la volonté était de contribuer à faire en sorte que le peuple noir prenne conscience de la force de son histoire pour se réinventer sans cesse et rester en harmonie avec les autres.

"Highlife", son album paru en 1963, témoigne de son intérêt pour le genre musical hybride faisant fureur au Nigeria à cette époque, et qui était présenté comme le croisement du jazz et des traditions ouest-africaines.

Dans le film d'Ousmane William Mbaye, Randy Weston n'a d'ailleurs pas manqué de témoigner de son amour pour l'Afrique et Cheikh Anta Diop, lui dont l'engagement va consister, à partir des années 1960, à maintenir vivace le lien entre l'Afrique et la diaspora américaine.

"L'Afrique est notre mère à tous, magique et mystérieuse", avait coutume de dire Weston, qui considérait qu'un musicien, plus qu'un simple professionnel, est un homme au service de son peuple, à la manière d'un guérisseur, d'un enseignant ou d'un conteur.

Ce documentaire réalisé en 2016 et primé plusieurs fois retrace le parcours de l'historien et homme politique sénégalais Cheikh Anta Diop, qui s'est évertué pendant plusieurs décennies à montrer l'apport de l'Afrique à la culture et à la civilisation mondiale.

