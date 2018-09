Congo-Brazzaville: Chambre de commerce - Rencontre sur le leadership en période de crise ce mardi

L'activité entre dans le cadre du programme d'information économique intitulé «le Mardis de l'entreprise», organisée mensuellement par la Chambre de commerce. Elle réunira les PME et TPE autour du thème «Comment développer un leadership durable pour mon entreprise en période de crise».

Le "mardi de l'entreprisse" a lieu tous les premiers mardis de chaque mois à la Chambre consulaire. Ce programme d'information économique initié par cette institution est organisé avec l'appui de l'Association Pointe-Noire industrielle (APNI). Il a pour objectif d'apporter des éclairages sur des sujets biens précis, de donner des pistes et informer des bonnes pratiques en vue d'une meilleure gestion des entreprises, a indiqué Benoît Mandala, chef du pôle animation économique et commerce extérieur de la Chambre consulaire. L'accès à cette activité ouverte aux PME ( Petites et moyennes entreprises), TPE (Très petites entreprises), porteurs de projet ainsi qu'à toutes personnes intéressées est gratuite.

La rencontre de ce mois de septembre sera axée sur le leadership en période de crise. Un thème qui sera développé (à 15 hh) par Jaurès Fabrice Kibinda, formateur certifié en leadership. Le choix des sujets se fait en comité, en tenant compte des besoins exprimés par les entreprises, notamment les PME, TPE et les porteurs de projets.

D'après la Chambre consulaire, au titre de l'année 2017, onze séances ont été organisées. Au total, trois cent soixante-huit participants ont été enregistrés, soit une moyenne de soixante-deux personnes par séance. Plusieurs thèmes ont été abordés portant sur la maîtrise des charges du personnel par les employeurs; comment construire un modèle de management efficace: l'apport du parcours de l'entrepreneur; les enjeux du management dans le contexte congolais; comment structurer mon organisation pour optimiser ma performance; le cadre juridique des affaires au Congo; les états financiers: aspects fiscaux et regard du banquier; la gouvernance fiscale d'entreprise: outils et techniques pour une gestion optimale; comment structurer ma stratégie commerciale pour booster mes ventes; les avantages offerts par Tractafric Congo pour l'acquisition et le financement de mon matériel; comment développer la maîtrise de l'évolution des activités et le contrôle commercial: quelles dispositions prendre pour éviter les infractions?