Congo-Brazzaville: Revendications - Les auditeurs de justice remontés contre la tutelle

Peu après, ce collectif a été reçu par le Premier ministre, Clément Mouamba, qui l'a assuré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour qu'une solution définitive soit trouvéele le plus tôt possible.

Soucieux d'en savoir plus, les jeunes juristes ont affirmé avoir contacté, en vain, le ministère de tutelle. Dans la recherche des solutions, ils ont avoué avoir écrit au Premier ministre qui, dans un courrier daté du 20 juillet dernier, a instruit le ministre de la Justice et des droits humains pour qu'il leur délivre des attestations de formation mais rien n'est fait jusqu'à présent, d'après eux.

Selon eux, le processus de formation des magistrats à l'étranger a commencé il y a quelques années, les premiers groupes ayant été envoyés en formation sous les précédents ministres de la Justice et des droits humains. Depuis lors, s'est installé un silence absolu et le processus semble s'arrêter.

Plus de cinquante auditeurs de justice, hommes et femmes, ont pris d'assaut, aux premières heures de la matinée, le portail central d'entrée du Premier ministre, chef du gouvernement, pour se plaindre de leur situation qui tarde à être résolue.

