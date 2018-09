Congo-Brazzaville: Céni - Début de l'affichage des listes provisoires des électeurs enrôlés

L'opération a été lancée, le 3 septembre à Kinshasa, par le vice-président de la Centrale électorale, Norbert Basengezi, franchissant ainsi une nouvelle étape dans le processus électoral.

Un peu partout où ont été établis les bureaux d'enrôlement aujourd'hui mués en bureaux de vote, les listes des électeurs sont affichées et tout électeur a la latitude de les consulter afin de savoir s'il pourra ou non exercer son droit civique de vote le 23 décembre prochain. C'est à juste titre que la Commission électorale nationale indépendante (Céni) invite, par le biais de son vice-président, les uns et les autres à s'imprégner de ces listes afin de dénoncer tous les électeurs enrôlés et ne remplissant pas les conditions requises par la loi électorale. « Si vous connaissez quelqu'un qui ne remplit pas les conditions, qui n'est pas de nationalité congolaise, qui est condamné pour inéligibilité, qui est mineur ou s'est fait enrôlé deux fois, à vous de le dénoncer. Mais il peut aussi vous traduire en justice si vous n'avez pas d'éléments », a déclaré Norbert Basengezi.

Le responsable de la Céni en a profité pour exhorter les partis et regroupements politiques ainsi que les candidats indépendants à sensibiliser leurs potentiels électeurs afin qu'ils consultent ces listes pour connaître leur sort. « L'objectif est d'avoir les réactions de la population. C'est aussi un appel aux partis politiques et aux candidats. Ils doivent dire à leurs électeurs de vérifier si leurs noms sont là ou si les noms ont été écrits », a ajouté le vice-président de la Céni, tout en assurant du respect de l'échéance du 23 décembre fixée pour la tenue des élections.

Au-delà, ces listes permettent de tirer au clair l'affaire des 66% d'électeurs enrôlés sans empreintes digitales. Là-dessus, la contribution de la population est requise pour démasquer éventuellement tous les intrus qui se sont enrôlés et ont obtenu leur carte d'électeur par des voies frauduleuses. Du côté de la société civile, on se réjouit également de cet affichage mais on se donne du temps pour mieux analyser les listes. Après Kinshasa, l'opération va s'étendre dans d'autres grandes villes du pays jusque dans les localités où les antennes de la Céni sont présentes.