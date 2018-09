Congo-Brazzaville: Douanes congolaises - Cinq agents interpellés par la justice

Depuis la semaine dernière, cinq douaniers exerçant à la direction départementale de Pointe-Noire sont auditionnés par un juge d'instruction, dans le cadre d'une affaire présumée de fraude suite à une plainte qui serait déposée par la direction générale, au terme d'une mission conjointe avec les syndicalistes.

Le dossier qui fait couler beaucoup d'encre est qualifié, en milieu douanier, d'une humiliation sans précédente. « Aujourd'hui, notre administration est en train de vivre la pire humiliation de son histoire. On nous traîne en justice comme de vulgaires délinquants », ont lancé certains douaniers sur les réseaux sociaux.

Parmi les douaniers qui ont été entendus par le juge d'instruction, certains seraient relâchés.

Ayant comme mission principale de renflouer les caisses de l'Etat, la douane peine depuis quelques années à accomplir sa tâche. Parmi les raisons qui expliquent cette faiblesse, on peut citer la crise qui prévaut depuis plus d'une année au sein de cette administration. Les syndicalistes accusent leur tutelle, le ministère des Finances et du budget, de nommer des non douaniers à des postes de responsabilité. Une situation qui occasionne la fermeture des bureaux de certains directeurs centraux.

Outre le problème des nominations, ces syndicats revendiquent également la restitution de la taxe sur la redevance informatique qui, selon eux, est un acquis pour l'administration des douanes, conformément à la loi des finances de 2013.

En dépit des négociations avec le ministère de tutelle ainsi que de l'invite du Premier ministre, Clément Mouamba, à débloquer les bureaux barricadés, la situation est restée inchangée. Voulant à tout prix trouver une issue à la crise qui paralyse cette administration mamelle des caisses de l'Etat, un comité de crise dénommé « Action douane groupe » a été créé.

Ce comité, composé des douaniers en fonction, des anciens cadres et syndicalistes, avait organisé une assemblée générale au mois d'avril dernier. Celle-ci s'était soldée par la dissolution de l'intersyndicale qui, lors d'un point de presse, a taxé ce comité d'illégal. L'affaire qui était en justice reste jusqu'ici sans suite favorable.

Signalons que dans le dernier rapport de la Commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude, des cas de détournement, de fausses déclarations et de trafic d'influence ont été signalés à la douane. Ce qui a constitué un manque à gagner de plus de cinq cents millions FCFA à l'Etat, en 2017.