Congo-Brazzaville: Stage vacances Elais - Plus de trois cents enfants mobilisés pour la 18ème édition

Pour sa part, appréciant cette initiative, Anne Rodet, marraine de l' édition, a rappelé que l'organisation de ce stage a été un grand succès cette année. « Ce stage a constitué un moment fort à la fois pour chaque enfant, notamment en passant les vacances et en gagnant des valeurs importantes telles le savoir vivre ensemble, le savoir gagner, le savoir perdre, être courageux et autres », a-t-elle déclaré.

L'orateur a émis le vœu de voir la Fédération congolaise de tennis (Fécoten) organiser à Pointe-Noire un stage de formation des coachs avec l'assistance technique de la Fédération internationale de tennis afin d'assurer un meilleur encadrement des enfants. Il a, en outre, proposé au président de cette fédération l'organisation dans la ville économique d'un tournoi international des jeunes. «Nous demandons le soutien de la Fécoten et de nos partenaires pour nous accompagner à réaliser ce projet inscrit dans notre programme des préparatifs pour les prochains tournois 2019. Nous remercions et soutenons le président de la Fécoten, Germain Ikonga, dans sa vision pour le développement du tennis congolais, en faisant du Congo le pays hôte du circuit de la Confédération africaine de tennis des joueurs de 14 ans et moins de la zone Afrique centrale », a-t-il conclu.

Le stage a été initié par Gentil organisateur, une structure spécialisée dans l'animation des activités sportives et ludiques. Celui-ci a concerné essentiellement trois disciplines sportives, notamment le tennis, le mini-foot et le basket-ball.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.