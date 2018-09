Congo-Brazzaville: Vie associative - Le Revca fait de l'orientation universitaire une priorité

Le Réseau rêve Congo Africa (Revca), un espace de communication, de formation et de projets des jeunes pour l'avenir des jeunes, a lancé, le 1er septembre à Brazzaville, sa première édition axée sur l'orientation universitaire et professionnelle.

Le thème consacré à l' édition a été « Orientation universitaire et professionnelle : quel diplôme pour quelle qualification ? Quel emploi et quel développement ? ». En effet, plus de trois cents nouveaux bacheliers ont été informés des règles élémentaires aidant à faire le bon choix de filière à l'université.

Fréderic Menga, président du Revca, a indiqué: « Nous voulons jouer notre partition pour mener le Congo au développement à l'instar des grandes nations. Ces nouveaux bacheliers doivent faire le choix de leur filière en fonction des performances au secondaire », ajoutant que l'objectif visé est de faire en sorte que « les jeunes bacheliers soient profitables à la nation dans le proche avenir ».

Le Revca, qui s'est fondé sur les témoignages des anciens étudiants orientés dans les universités, a fait plusieurs communications thématiques à l'endroit de nouveaux bacheliers dont celle liée à la condition féminine, à savoir « Que doivent faire les jeunes filles pour réussir à l'université sans se livrer au harcèlement sexuel ? ».

Rosalie Florence Guibep, jeune bachelière, a réagi en ces termes: « Nous, filles, ne devons pas attirer l'attention des enseignants par notre comportement et nos manières de nous habiller et d'agir. Nous devons être responsables, formées et qualifiées pour ne pas être mises à part dans le développement de ce pays ».

L'initiative du Revca a été saluée par l'étudiant Verlon John Mantezolo Tsoni qui a déclaré : « Les métiers liés au génie civil, à l'informatique, à l'économie et aux travaux publics sont porteurs actuellement. Nous ne voulons plus que notre pays importe des cadres pour ses grands travaux ».

Ce cercle de réflexion prévoit plusieurs conférences participatives dans les établissements du second degré du secondaire afin d'aider les élèves en matière d'orientation universitaire et professionnelle. Il projette aussi de mettre en place un site internet au profit des élèves.

Le Revca est un espace de communication mis en place par le Réseau des leaders et des associations des universitaires du Congo, en collaboration avec les associations des jeunes dans le cadre du courant socio-culturel. Il est composé de plusieurs associations juvéniles, entre autres, Les jeunes leaders des universités de la société civile, Le sursaut national pour le développement et La tribune intergénérationnelle.