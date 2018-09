Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire 2018-2019 - Des kits scolaires au bénéfice des enfants vivant avec handicap et albinisme

Le geste, fruit du partenariat entre l'ONG des albinos de la RDC, la Fondation Mwimba-Texas (FMT), le ministère Iman'Enda et la Fondation Kizubanata, entre dans le cadre de la vision humanitaire de ces trois organisations qui ont décidé de mener, désormais, certaines actions ensemble.

Des enfants albinos et ceux vivant avec handicap, en âge d'aller à l'école, ont reçu, le 31 août dans la salle du Jardin botanique de Kinshasa, des kits scolaires de la part de la FMT et de ses deux partenaires. L'objectif poursuivi est de faciliter le retour de ces enfants à l'école pour l'année scolaire 2018-2019.

Dans le lot, il y avait des cahiers, des stylos et des lattes. Pour les enfants albinos, il y a eu en plus des boites de vaseline et de lunettes solaires en vue de leur permettre de protéger leur peau et leurs yeux des rayons de soleil.

Tous les enfants ont droit à l'éducation

La FMT a indiqué que cette donation entre dans le cadre des actions ordinaires qu'elle mène chaque année depuis vingt ans, pour le bien-être des personnes vivant avec albinisme et des personnes démunies. Ce qui l'amène à distribuer, à la veille des rentrées scolaires, des kits à ces enfants. Pour le ministère Ima'Enda, cette intervention fait partie de la campagne de sensibilisation menée sur le thème de l'ONU « Briser les barrières, ouvrir les portes pour une société inclusive et le développement de tous ». Cette association soutient, dans cette optique, la scolarité des enfants vivant avec handicap et ceux dont les parents vivent avec handicap.

La Fondation Kizubanata, qui est également dans l'humanitaire, s'est jointe à ces deux organisations en vue de faciliter la rentrée scolaire aux bénéficiaires. Le président de la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil et de la Fondation Kizubanata, Gégé Kizubanata, a été accompagné, dans cette manifestation, par l'orchestre Umoja. C'est ce groupe composé de jeunes chrétiens venus de différentes églises de Kinshasa qui a agrémenté la rencontre.

Plusieurs autres personnalités, partenaires de la FMT, ont marqué de leur présence cette cérémonie en vue de l'encourager dans sa mission d'encadrement, de sensibilisation et de défense des droits des albinos.

Toute rencontre étant pour la FMT une occasion de sensibiliser, à la suite de son président, le catcheur albinos Alphonse Mwimba Makiese Texas, tous les intervenants ont, dans leurs messages à cette occasion, appelé les albinos à s'accepter afin de se faire accepter par la société. « Vous êtes des êtres humains, comme sont les non-albinos, et vous avez des droits, comme ils les ont également. Que ceux qui sont à l'étude s'adonnent avec conscience à cette tâche afin d'assurer leur avenir », ont-ils conseillé en substance.

La FMT qui venait de fêter son vingtième anniversaire a profité de cette manifestation pour remettre des diplômes d'honneur à ses partenaires qui l'accompagnent dans sa mission et qui étaient absents lors de la célébration du 28 juin dernier.