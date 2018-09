Congo-Brazzaville: 4e édition Sultani Makutano - Le rendez-vous reporté au 17 septembre

Initialement prévu pour le 14 septembre, le forum économique a été ajourné, à en croire un communiqué des organisateurs.

La Semaine minière de Kolwezi, placée sous le haut patronage du président de la République, Joseph Kabila Kabange, initialement prévue du 6 au 9 septembre, a été déplacée du 12 au 14 septembre, apprend-on de la même source. Ce changement de date a contraint l'organisation du Sultani Makutano à modifier, à son tour, la date de sa journée «Conférences» qui aura donc lieu le 17 septembre, à l'hôtel Kempinski Fleuve Congo.

En effet, le conflit d'agenda pour nombre des personnalités souhaitant participer à la Semaine minière allait priver le Sultani Makutano des voix essentielles à un débat de haute facture sur le « Local content ». À l'exception de ce report de la journée du 14 au 17 septembre, les lieux, horaire et programme de la journée ne sont aucunement modifiés. Les événements programmés les 13 et 15 septembre se dérouleront également comme prévu. Cette année, ce forum rassemblant les acteurs de l'économie en RDC se déroulera en synergie totale entre les deux capitales les plus proches au monde : Brazzaville et Kinshasa.

« Le Congo de demain se construira avec les initiatives, projets, apports et soutiens des locaux mais aussi avec celui de ses fils et filles dispersés en diaspora. Alors, rassemblons-nous, identifions-nous les uns auprès des autres afin de faire connaître nos domaines d'expertise. Soutenons les belles actions de nos frères et sœurs là-bas au pays ou ici en diaspora », tel est le cri de cœur lancé par Ntumba Biayi (Journaliste/RP/Evénementiel) à l'endroit des partenaires, effectifs et potentiels, de ce grand forum économique devenu quasi incontournable au pays.