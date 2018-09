Congo-Brazzaville: Education - Timide rentrée scolaire 2018-2019

Dans les rues de Kinshasa, c'est à peine que l'on pouvait apercevoir ce lundi un élève en tenue bleu-blanc. Ils étaient, pour ainsi dire, quasiment invisibles. Pendant ce temps, le centre-ville et d'autres lieux de négoce étaient pris d'assaut par des parents retardataires qui, en dernière minute, tentaient le forcing pour répondre aux besoins de scolarité de leurs enfants. Face à la hausse des prix des fournitures scolaires, certains ont dû se contenter du peu ou mieux, de ce qui était à la portée de leur maigre bourse, quitte à compléter le reste progressivement. Du côté des vendeurs, c'est la consternation. Ils déplorent l'absence des acheteurs en dépit de leur niveau de stock élevé mais dont les prix appliqués contrastent nettement avec le volume de la bourse des consommateurs. Outre cette dimension liée à la situation économique délétère du pays, certains analystes justifient cette rentrée scolaire timide par la tension politique de l'heure mais aussi par les difficultés récurrentes de transport à Kinshasa et dans les grandes villes du pays.

Ce lundi 3 septembre, à Kinshasa et ailleurs dans l'arrière-pays, la rentrée s'est effectuée de manière timide, sans grande pompe. Les différents établissements scolaires qui ont ouvert leurs portes attendaient désespérément les élèves, qui se sont fait désirer. Les salles de classe étaient quasiment vides, mis à part quelques élèves dont les parents avaient fait l'essentiel, en leur dotant des fournitures scolaires requises. Ce qui n'est sans doute pas le cas de nombreux parents impayés, sans ressources et qui continuent à attendre des salaires hypothétiques pour acheter à leurs progénitures des kits scolaires.

Contrairement aux années antérieures où l'on notait un certain engouement dès le premier jour de la rentrée des classes, cette fois-ci l'effervescence n'y est presque pas. Après deux mois de vacances, les élèves du secteur de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP) continuent de tirer en longueur leurs congés, pas du tout pressés d'emprunter le chemin de l'école.

