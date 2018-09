Afrique: Moussa Faki Mahamat échange en marge du Sommet de Beijing avec Guterres, Sassou, Ouattara et Azali Assoumani

En marge du Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), le Président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, s'est entretenu avec le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres. La rencontre a permis d'échanger sur différents aspects du partenariat Union africaine-Nations unies, notamment ceux relatifs au développement durable, dans le contexte des Agendas 2063 et 2030, ainsi qu'à la paix et à la sécurité.

S'agissant plus spécifiquement de la paix et de la sécurité, le Président de la Commission et le Secrétaire général ont abordé différentes questions d'intérêt commun, notamment l'appui au G5 Sahel et à sa Force conjointe; l'Initiative africaine pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine; la Corne de l'Afrique, y compris les efforts déployés par l'AMISOM en Somalie et la nécessité de mobiliser un financement plus durable en faveur de la Mission, ainsi que la recherche de la paix au Soudan sud; et les élections à venir en République démocratique du Congo.

De même la situation préoccupante qui prévaut en Libye a-t-elle été abordée. Il s'est agi, dans le cadre du partenariat Union africaine-Nations unies, d'identifier les voies et moyens d'accélérer le règlement de la crise dans ce pays. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'UA, profitant du Sommet Chine-Afrique, s'est entretenu aussi avec les Présidents Sassou NGUESSO de la République du Congo, Alassane OUATTARA de la République de Côte d'Ivoire et Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores.