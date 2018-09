Maroc: Plus de la moitié de la richesse nationale créée par trois régions seulement

Quant aux activités tertiaires, elles ont contribué pour 50,3% à la richesse nationale en 2016. Les régions de Guelmim-Oued Noun, de Dakhla-Oued-Ed-Dahab et de Rabat-Salé-Kénitra présentent des structures économiques dominées par les activités des services, avec des parts largement supérieures à la moyenne nationale, respectivement de 68,6%, 65% et 60,5%.

En détail, le HCP a noté que « ces activités contribuent pour 25,9% au PIB de la région de Dakhla-Oued-Ed-Dahab, 20,4% au PIB de la région de Souss-Massa, 19,8% au PIB de la région Fès-Meknès et 18,8% au PIB de la région Béni Mellal-Khénifra », soulignant que la région de Casablanca-Settat a affiché, quant à elle, la part la plus faible avec 4,5%.

Selon le Haut-commissariat, un tiers du PIB (30,1%) a été généré par les régions de Fès-Meknès (9%), Marrakech-Safi (8,8%), Souss-Massa (6,7%) et de Béni Mellal-Khénifra (5,6%). Alors que celles de l'Oriental (4,8%), de Drâa-Tafilalet (2,6%) et les trois autres du sud (4,1%) n'ont contribué qu'à hauteur de 11,5% à la création de PIB en valeur.

A propos de la contribution régionale à la création du PIB, le HCP a indiqué dans sa note que plus de la moitié (58,2 %) de la richesse nationale provient de trois régions. Il s'agit de Casablanca-Settat (32%), de Rabat-Salé-Kénitra (16 %) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (10,2 %).

Il est à rappeler qu'en 2016, l'économie nationale avait enregistré un produit intérieur brut (PIB) de 999,1 milliards de DH en volume et de 1013,6 milliards de DH aux prix courants. Avec une croissance économique de 1,1 % et une augmentation en valeur de 2,6% par rapport à 2015.

Quant aux régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Rabat-Salé-Kénitra, il ressort qu'elles ont participé pour 37,3% à la croissance du PIB en volume, soit 0,5 point, avec 0,3 et 0,2 point respectivement », a fait savoir le HCP, soulignant que les neuf régions restantes ont contribué pour 28,6% de la croissance enregistrée en 2016, soit 0,2 point.

Ainsi que l'a relevé l'organisme public dans une note d'information relative auxdits comptes, six régions ont enregistré des taux de croissance supérieurs à la moyenne nationale (1,1%) : Dakhla-Oued-Ed-Dahab (7,6%), Laâyoune-Saguia Al Hamra (7,1%), Guelmim-Oued Noun (6,3%), Drâa-Tafilalet (4,2%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (2,5%) et Souss-Massa (2,2%).

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.