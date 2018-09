Angola: Les cours d'appel entrent en service en mars 2019

Luanda — Les premières cours d'appel, à mettre en place dans le cadre de la réforme de la justice et du droit dans le pays, entrent en service en mars 2019 dans les provinces de Luanda et Benguela, a annoncé le président de la Cour suprême, Rui Ferreira.

«L'évaluation est qu'elles sont sur la bonne voie», a-t-il dit à la presse en marge de l'ouverture de la formation judiciaire à l'Institut national d'études judiciaires (INEJ), assurant que comme se prépare les conditions d'infrastructures, aussi les magistrats sont en formation pour œuvrer dans ces tribunaux.

Il a réitéré que la création des cours d'appel soulagerait la pression et les procédures en suspens devant la Cour suprême et décentraliserait les instances de recours, se rapprocherait davantage des citoyens et rendrait la justice plus rapide.

Le responsable a précisé que le moment est réservé au travail d'évaluation de la situation, d'enquête sur les besoins et de préparation des cours d'appel et des tribunaux de district.

Il a dit qu'il y avait un grand engagement dans la réalisation du processus impliquant le ministère de la Justice, la Cour suprême, le Conseil supérieur de la magistrature judiciaire et le ministère public.

Dans l'entre-temps, le ministre de la Justice et des droits de l'homme, Francisco Queiroz, a souligné le rôle des tribunaux de district dans le respect de la notion de proximité des citoyens.

"Nous avons des tribunaux provinciaux, nous devrions avoir des tribunaux municipaux, mais le concept a été changé pour les tribunaux de district qui sont plus proches des citoyens", a-t-il expliqué.

En ce qui concerne les cours d'appel, il a déclaré qu'elles contribueraient à réduire le poids actuel sur la Cour suprême.

Dans le cadre de la réforme judiciaire, l'Institut national d'études judiciaires a commencé à former 110 magistrats et du ministère public.

L'article 179 de la Constitution de la République prévoit un système d'organisation et de fonctionnement des tribunaux de droit commun, dirigé par la Cour suprême et intégrant les cours d'appel et les tribunaux de district.