Angola: Le procès d'"Escroquerie thaïlandaise" acheminé à la Cour suprême

Se confiant à la presse, en marge de l'ouverture de l'année de formation judiciaire, dans le cadre de l'Institut National des Études Judicaires, Rui Ferreira a confirmé que le procès était en phase finale d'instruction contradictoire et qu'au moment opportun, les juges allaient se prononcer là dessus. Le 09 août 2018, le vice-procureur-général de la République, Mota Liz, avait dit que le procès dit "Escroquerie Thaïlandaise pourrait retourner au Ministère public, en fonction de l'instruction contradictoire requise par la défense de l'un des accusés Le procès se déroule au Tribunal criminel de la Cour Suprême, à cause du privilège que bénéficient certains accusés, soit des hauts gradés des Forces Armées Angolaises.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.