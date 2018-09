Le Projet Autonomisation des femmes et Dividende démographique (SWEDD) est confronté à un certain nombre de problèmes dans sa mise en œuvre, malgré les résultats encourageants enregistrés. Il s’agit, entre autres griefs de la lenteur dans la mise à disposition des fonds que certains pays doivent verser.

Le projet SWEDD a été confronté à des contraintes et difficultés affectant sa mise en œuvre. L’information est contenue dans son rapport de progrès semestriel du mois d’août 2018 qui retrace les principales contraintes ou difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités.

Le document renseigne que le retard dans la mise à disposition des fonds par les pays au titre de l’année 2018 a entraîné un retard dans le démarrage effectif des activités du STR et des partenaires de mise en œuvre du projet.

A cela, la même source y ajoute le retard dans la soumission des PTA conjoints pour l’assistance technique des bureaux UNFPA.

Ainsi, le premier semestre de l’année 2018 pour le SWEDD a été marqué par les principales contraintes relatives au retard accusé dans le paiement des contributions des pays à l’UNFPA.

Ce qui, selon les équipes du projet, a entraîné un retard dans le démarrage des activités aussi bien par le Secrétariat technique régional que par l’ensemble de ses partenaires d’exécution du projet.

Sous cet angle, il faut rappeler que le projet est financé en grande partie à hauteur de 205 millions de dollars US sur quatre ans par la Banque mondiale.

Son objectif est de permettre à ses principaux bénéficiaires, les femmes et les jeunes filles, d’être autonomes et de pouvoir prendre des décisions qui contribueront, de façon durable, au développement de leur communauté.

Six pays du Sahel bénéficient de cette initiative du bureau Afrique de l’Ouest et du Centre de l’UNFPA. Il s’agit du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad.

C’est ainsi qu’à côté des contraintes relevées, l’équipe de coordination du projet managé par Dr Justin Koffi, souligne un bon début de la mise en œuvre du projet SWEDD, comme le témoignent les leçons apprises.

Selon elle, la revue conjointe organisée en Côte d’Ivoire entre l’UNFPA et la Banque mondiale au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire en vue de suivre la mise en œuvre du projet a permis d’identifier les véritables goulots d’étranglement et de faire des propositions de réajustement.

De l’avis de la même source, cette rencontre a également permis de stabiliser le cadre institutionnel du projet. A cela s’ajoute la mise en œuvre conjointe avec l’OOAS des activités relatives à la mise en place d’excellence a permis d’accélérer le processus et d’obtenir l’adhésion des pays.

Des résultats probants malgré la spécificité des pays

En marge de l’atelier Change Management destiné aux 25 Représentants Pays de l'UNFPA et de la retraite régionale en communication et plaidoyer, les responsables du SWEDD sont revenus de fond en comble sur les réalisations du projet avec des spécificités pour chaque pays.

En Côte d’Ivoire, le représentant pays, Mme Argentina Matavel fait état du recrutement de cinq ONG sur le terrain, le recensement d’espaces surs, le démarrage incessant de la formation des mentors…

Selon elle, le projet a permis d’avoir de la visibilité et de l’influence auprès des décideurs. Elle s’est ainsi réjouie des actions menées dans le domaine de la formation de sages-femmes, l’autonomisation des femmes, l’éducation des femmes, la lutte contre les mariages d’enfants et les grossesses précoces, la mise à la disposition des outils de planification familiale…

Dans la même veine, son collègue du Mali, Mme Josiane C.D Yaguibou énumère les succès enregistrés par la caravane de communication en faveur du changement social et comportemental touchant plus 200 000 personnes.

A cela, elle ajoute les actions faites sur le plan de l’implication des religieux, la formation de sages-femmes…

Mme Yaguibou n’a pas occulté l’accès à l’école pour 3170 enfants vulnérables déscolarisés ou non scolarisés, l’alphabétisation de 1549 filles et femmes, la formation de 1200 filles et femmes sur les métiers traditionnellement réservés aux hommes (peinture, photoreporter, climatisation/froid, électricité photovoltaïque, Carrelage…)

Pour la représentante UNFPA dans ce pays, le Dividende démographique à travers le projet SWEDD offre au Mali une opportunité de visibilité et permet au l’UNFPA de prendre un leadership sur les questions de population et de développement.

A l’en croire, le SWEDD est un espoir pour la jeunesse mais a permis de changer le dialogue et l’engagement politique sur les questions de développement.

Dans ce pays, M. Justin Koffi s’est félicité de l’implication des écoles privées dans la formation des sages-femmes. Ce qui a, d’après lui, occasionné une hausse de 12% des effectifs de ce corps de métier dans ce pays.

Le représentant UNFPA en Mauritanie, M. Saidou Kaboré pour sa part, s’est félicité de la politique de population envisagée par le gouvernement mauritanien qui compte mettre l’accent sur la stratégie à mettre en œuvre pour tirer profit du dividende démographique.

Une décision qui sonne comme la résultante du plaidoyer que mène le projet SWEDD qui a aidé à l’édification d’un observatoire sur le dividende démographique ayant permis l’initiative de plus de 200 acteurs et techniciens autour du Dividende démographique.