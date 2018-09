Ile Maurice: Mort de Fawsia Mahamed Hossain - «L'accusée ne souffre pas d'hallucination»

L'avocat de Bibi Nazmine Mahamed Hossain avait présenté une motion pour que le médecin de l'hôpital Brown-Séquard soit présent en cour afin de produire son dossier médical. Alors que les deux accusés avaient plaidé non coupables depuis le début du procès, quatre ans de cela, Me Yousuf Ali Azaree, qui représente l'accusée, a contre-interrogé la femme médecin. «Elle souffre de dépression, mais elle peut très bien comparaître devant une cour de justice selon mes conclusions», a déclaré le témoin.

«L'accusée est apte à faire face à un procès car elle ne souffre pas d'hallucination.» Tel est le témoignage d'une femme médecin exerçant à l'hôpital Brown-Séquard ce lundi 3 septembre devant la magistrate Naddiyya Dauhoo de la cour intermédiaire. Elle faisait référence à Bibi Nazmine Mahamed Hossain. Cette dernière, âgée de 47 ans, et son mari, Noorrany Mahamed Hossain, âgé de 53 ans, storekeeper, sont poursuivis pour coups et blessures ayant entraîné la mort de Bibi Fawsia Mahamed Hossain.

