Ile Maurice: Deux livreurs de pizza volés en deux semaines

Trois individus s'en sont pris à un livreur de pizza et lui ont pris non seulement son argent mais aussi deux pizzas, quatre chicken burgers et un chicken wing...

Le délit a été commis le jeudi 30 août à Baie-du-Tombeau et le même jour, trois habitants ont été coffrés. Après avoir passé une première nuit en cellule policière, ils ont été traduits devant le tribunal de Port-Louis vendredi matin. Ils ont été reconduits en cellule.

Ces trois suspects, un adolescent de 17 ans, Danili Bersley Marie, 26 ans, et Louis Joselito Gourdin, 21 ans, sont passés aux aveux. Au cours de leur interrogatoire dans les locaux de la Criminal Investigation Division (CID), à Abercrombie, Ste-Croix, ils ont également avoué un cas de vol avec le même mode opératoire sur un autre livreur de pizza, commis le vendredi 17 août.

Couteau sous la gorge

Après une commande passée au téléphone, un livreur de pizza a été dépêché à Baie-du-Tombeau vers 12 h 50 jeudi après-midi. Arrivé à destination, soit à l'angle des rues School Lane et Flamant, le livreur âgé de 21 ans et habitant cité Roche-Bois devait téléphoner au client, un certain Jovani. Là, il s'est retrouvé face à trois individus. Se présentant comme étant Jovani, l'un a sorti un couteau et le lui a placé sous la gorge.

En même temps, le suspect lui a intimé l'ordre de donner tout son argent, soit la somme de Rs 3 000. Les deux autres hommes ont pris son casque de moto et son téléphone cellulaire avant de s'emparer d'un sac contenant le fast-food d'une valeur de Rs 1 500. Ils se sont ensuite enfuis en direction d'un terrain abandonné. Le butin est estimé à Rs 16 000.

Positivement identifiés

Aussitôt l'Operation Room de la division Metropolitan Nord alertée, le constable Padaruth de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) devait effectuer un travail de terrain. C'est ainsi qu'une équipe de policiers, menée par le sergent Atish Gujadhur de la CID, la DCIU et l'Anti Robbery Squad devaient se rendre au morcellement Ilois, Baie-du-Tombeau.

Cette opération, placée sous la supervision du surintendant de police Shyam Bansoodep, le responsable de la CID, a permis d'arrêter ces trois jeunes, connus des services de police. Ces derniers ont été positivement identifiés par le livreur de pizza. Un téléphone cellulaire de la marque Samsung J 7, un casque de moto et la somme de Rs 400 ont été saisis.