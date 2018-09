Ile Maurice: Une femme enceinte de huit mois subit les coups de son compagnon

La femme enceinte est partie vivre chez sa mère car elle n'en pouvait plus de vivre chez son concubin violent. Elle craint pour sa sécurité, d'autant plus qu'il habite dans la même localité. «Nous n'osons plus sortir. Il débarque à n'importe quel moment pour nous importuner. Il est venu dans la soirée de samedi pour s'en prendre à mon fils de 18 ans. Il voulait l'agresser. Mais des proches ont réussi à les séparer.»

Contactée au téléphone, la plaignante dit vivre dans la peur. Elle indique que son compagnon a, plusieurs fois, menacé de la tuer. Déjà mère de quatre enfants issus d'une précédente union, elle confie : «Il me dit que s'il ne me tue pas, il tuera un de mes enfants.»

«Il me dit que s'il ne me tue pas, il tuera un de mes enfants.»

C'est ce que confie cette Portlouisienne âgée de 38 ans et enceinte de huit mois. Alors qu'elle était admise à l'hôpital Jeetoo à Port-Louis dans le cadre des traitements liés à sa grossesse, son compagnon aurait débarqué dans l'établissement le vendredi 31 août pour la gifler et lui prendre son argent.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.