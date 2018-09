Ile Maurice: Port-Louis bientôt doté d'un nouveau centre commercial

«Ce projet illustre parfaitement une volonté de préservation du patrimoine. Tout ce quartier de la capitale est caractérisé par ses bâtiments en pierre grise. Un très important travail de recherche historique, de préservation et de réhabilitation a été fait d'un point de vue architectural et pour l'aménagement intérieur», a fait valoir Henriette Valentin, principale architecte du projet et directrice du cabinet VLA Architects.

Par ailleurs, CIM Property compte capitaliser sur l'emplacement stratégique du centre commercial afin d'en assurer une grande fréquentation car celui-ci se trouvera au carrefour de trois artères principales de la capitale, soit les rues Edith Cavell et Barracks ainsi que Lord Kitchener. Il est aussi à quelques minutes de marche de la gare Victoria. Parmi les principaux partenaires du projet : VLA Architects, Pro Design, Arup Sigma, General Construction et la firme SOLMAR LIGHTING.

Le chantier a démarré en juillet et les travaux devraient s'achever en novembre 2019. Une vingtaine d'enseignes ont déjà signifié leur intérêt pour s'y installer, fait ressortir Sandee Teeroovengadum, le Commercial and Development Manager de CIM Property. Le projet a nécessité un investissement de Rs 500 millions.

Une fois complété, le 246 Edith Cavell Court sera doté d'un espace commercial de 3 000 m2, d'un espace dédié à l'art et la culture de 500 m2 ainsi que d'un espace bureau s'étalant sur 2 500 m2. Celui-ci pourra accueillir jusqu'à 300 personnes. Le centre comprendra également une salle de sport, un mini-spa ainsi que plusieurs enseignes de restauration et des magasins.

Un bâtiment alliant modernité et préservation du patrimoine. Port-Louis sera doté d'un nouveau centre commercial dans un peu plus d'une année. Baptisé 246 Edith Cavell Court, le même nom que son adresse physique, ce projet d'envergure, qui a été présenté jeudi, sera construit à partir de la structure qui abritait le Génie civil de Port-Louis, à la fin du XIXe siècle, a expliqué Nicholas Vaudin, Managing Director, de CIM Property.

