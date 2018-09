Ile Maurice: Exposer, s'exposer, décomposer - Nathalie Hugnin, sortie à domicile

Pourquoi ne s'est-elle pas tournée vers une galerie conventionnelle ? «C'est plus simple de faire cela chez nous. Cela demande juste de pousser quelques meubles, de fermer des portes et d'aménager le vestibule.» Il y a aussi le facteur temps. L'exposition s'est décidée très vite. «Je travaille bien sous pression», affirme-t-elle. Être sa propre patronne n'y est sans doute pas étranger.

Nathalie Hugnin est née en Afrique du Sud d'une mère mauricienne. Elle y a suivi des études pour devenir graphiste. «Mon but n'a jamais été d'être artiste. C'est venu après coup.» Son mari et elle ont vécu un an à Sydney, en Australie, avant de s'installer à Maurice il y a 26 ans.

Nudes and Hues, c'est 45 tableaux réalisés sur une période d'environ cinq ans. Aux nus et au travail sur la couleur, s'ajoutent des chevaux. Ce que la mère de famille justifie en ces termes : «Mes enfants pratiquent de l'équitation.»

Direction le n°6 de la route Bois-Cheri, à Moka, non loin d'Eureka. Un cadre intime, au pied de la montagne, qui semble protéger le jardin bordé d'arbres du voyageur. C'est là que Nathalie Hugnin va montrer des nus, des chevaux et des «expériences» abstraites avec de la couleur, dans une palette dominée par le bleu.

Démarche atypique. Ouvrir les portes de son univers artistique, tout en ouvrant les portes de sa maison. En un mot, ouvrir son cœur. C'est ce que propose Nathalie Hugnin. Elle tient sa toute première exposition, intitulée, Nudes and Hues, les 4, 5 et 6 septembre.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.