Afrique: Espérance de Tunis - Etoile du Sahel, tête d'affiche des quarts de finale

Un derby qui plus est un "clasico" est toujours le rendez-vous à ne pas manquer par excellence. Cette fois, c'est tombé sur les deux cadors du football tunisien, l'Espérance Sportive de Tunis et l'Etoile Sportive du Sahel. Les deux clubs se connaissent sur le bout des ongles. Si l'on se fie aux statistiques, les deux clubs, toutes compétitions confondues, se seraient rencontrés à 157 reprises. L'Espérance aurait remporté 60 victoires contre 52 à l'Etoile du Sahel et 52 nuls. En Ligue des Champions, ils se sont croisés quatre fois avec un bilan de 2 victoires pour l'Espérance et 2 nuls. En Coupe de la Confédération sur les 6 confrontations, avantage incontestable à l'ES Sahel avec ses 5 victoires, pour un nul.

Inutile de dire que les deux matches feront le plein au stade de Radès d'abord, au stade Olympique de Sousse au retour.

Un deuxième derby, algéro - marocain celui-là, verra l'Entente Sportive de Sétif, championne d'Afrique en 2015, tenter de faire chuter le tenant du titre, le Wydad Athlétic Club de Casablanca. Ce dernier, depuis deux saisons, est invaincu à domicile dans la Ligue des Champions. Et il jouera le deuxième match chez lui. Aux Algériens de faire la différence chez eux.

Sur le papier les deux autres quarts de finales s'annoncent plus déséquilibrés entre le club de Luanda Primeiro de Agosto et le TP Mazembe, entre le club guinéen Horoya AC et le multiple champion d'Afrique, Al Ahly. Ce dernier, depuis l'an 2000 a remporté 6 couronnes continentales et 1 Coupe de la Confédération; les Congolais, dans la même période ont accumulé 3 titres de champion et 2 Coupes de la Confédération. Diables rouges du Caire et Corbeaux de Lubumbashi ont, d'ores et déjà les faveurs du pronostic.

A noter qu'Al Ahly et Horoya, depuis le début de la compétition ont gagné 3 matches à l'extérieur, le WAC 2, l'Espérance, l'ES Sétif, et le Primeiro de Agosto 1. Le TP Mazembe et l'ES Sahel n'ont pas réussi à s'imposer à l'extérieur. L'Espérance, l'ES Sahel et l'ES Sétif ont concédé une défaite à domicile.

L'affiche la plus séduisante des quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF Total mettra aux prises l'AS Vita Club de Kinshasa et la Renaissance Sportive de Berkane. Les Congolais ont l'expérience pour eux et, en particulier, celle de l'entraîneur Florent Ibenge qui est aussi le sélectionneur national depuis 2014. Les Marocains, qui ne figurent pas parmi les clubs les plus cotés de leur pays ont réalisé un parcours étonnant jusqu'à présent, malgré le départ de leur attaquant Ayoub El Kaabi qui s'était mis en évidence au début de l'année lors du CHAN Total organisé au Maroc. La curiosité viendra des Rwandais de Rayon Sports, du CARA de Brazzaville, champion d'Afrique il y a quarante-quatre ans et des Egyptiens d'Al Masry qui sont entraînés par une des légendes du football africain, l'ancien attaquant Hossam Hassan. Arrivera-t-il, avec toute sa science, son immense expérience à mettre KO l'USM Alger ? Voilà un des beaux points d'interrogation de ce quart de finale.

Quarts de finale Ligue des Champions de la CAF Total

Primeiro de Agosto - TP Mazembe

Espérance Tunis - Etoile du Sahel

ES Sétif - WAC Casablanca

Horoya AC - Al Ahly

Quarts de finale Coupe de la Confédération de la CAF Total

Rayon Sports - Enyimba

CARA - Raja Casablanca

Al Masry - USM Alger

AS V Club - RS Berkane