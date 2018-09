Afrique: Réactions après le tirage au sort de la Ligue des champions Total

Mohamed Youssef (directeur du football - Al Ahly)

Nous sommes prêts à affronter n'importe quel adversaire. Horoya est une très bonne équipe mais comme toutes celles qui se retrouvent en quarts de finale. Qui veut gagner le titre sait que chaque étape est difficile. Jouer en premier à la maison ou à l'extérieur n'a pas grande importance. Al Ahly a remporté sept fois la couronne, les deux dernières fois en 2006 et en 2012, un écart de six ans, comme aujourd'hui avec notre dernier succès !

Ibrahima Condo (directeur adjoint - Horoya)

C'est un bon tirage pour nous. Nous n'avions aucune préférence, mais tomber contre Ahly,n'est pas une mauvaise chose. C'est un des plus grands clubs du continent. C'est comme si on allait jouer contre le Real Madrid ou Barcelone. Nous avons réalisé un exploit en atteignant les quarts de finale, mais nous voulons aller plus loin et disputer la finale, rêve de toute équipe à ce stade de la compétition qui vous impose d'en passer par les ténors.

Frédéric Kitenge (directeur général - TP Mazembe)

Nous sommes heureux de jouer contre Primeiro de Agosto. Ce sont nos voisins et nous avons de très bonnes relations avec eux. Les Congolais et les Angolais sont des amis et des frères. Nous sommes sereins, sans appréhension particulière, convaincus qu'une fois encore la demi-finale est à notre portée et la finale dans la foulée. Mazembe est un des favoris de l'épreuve. Notre palmarès depuis une dizaine d'années témoigne de notre compétitivité. En tout cas, comme chaque année, nous ferons tout pour monter, une fois encore, sur la plus haute marche du podium.

Adel Ghaith (secrétaire général - Etoile du Sahel)

Il n'est jamais facile de disputer un derby dans une compétition de la CAF, mais nous sommes néanmoins satisfaits du tirage au sort. Ce sera un match difficile contre l'Espérance, mais au final, tous les matches le sont. L'objectif est sans équivoque pour l'Etoile, éliminer l'Espérance.