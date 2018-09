Congo-Kinshasa: Production à grande échelle des machines à voter - Nangaa en mission de supervision à Séoul !

Corneille NANGAA YOBELUO, Président de la CENI, en mission de supervision technique de la production à grande échelle des machines à voter en Corée du Sud.

*Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), M. Corneille NANGAA YOBELUO, en mission de service à Séoul a échangé, ce lundi 3 septembre 2018 au siège de MIRU SYSTEMS CO.LTD avec l'équipe dirigeante de cette société sud coréenne, sur l'évolution de la production et du déploiement du matériel qui servira pour les scrutins du 23 décembre 2018, à savoir, le Kit complet que constitue la Machine à voter.

Arrivé le dimanche 2 septembre à Séoul, le Président de la CENI, M. Corneille NANGAA YOBELUO, a été chaleureusement accueilli par le Président de Miru Systems et l'ensemble de l'équipe CENI présente à Séoul sous la conduite du Secrétaire Exécutif National Adjoint, M. Verdonck TSHIYA MWAMBA.

Ce lundi 03 septembre, Corneille NANGAA a échangé avec Monsieur, JIN BOK CHUNG, Président de Miru Systems qui produit la machine à voter et qui s'occupe du déploiement du Kit complet de cette machine dans les différents ports sud coréens répertoriés afin de leur dispatching dans les différents hubs principaux de la République Démocratique du Congo, tel que planifié par la CENI.

Les échanges entre les deux personnalités ont porté aussi sur les différentes étapes restantes en termes de délai pour parachever la production de cet important outil de vote.

Il ressort de cette rencontre très technique, qui s'est déroulée dans la ville de Bundang à Pangyo Techno Belly, les éléments essentiels suivants: la fin de la production de toutes les machines à voter ainsi que de différents éléments dont les bulletins de vote, va intervenir d'ici le 18 septembre2018. A ce sujet, il faut signaler que depuis le 24 août, sous la supervision de la CENI, 83.959 machines ont été déjà soumises au contrôle de qualité et inspectées sur les 105.257 machines attendues.

Abordant le déploiement des kits, Miru Systems a déjà déployé tous les Kits à destination de Matadi. Par contre, ceux destinés au port de Dars-es-Salaam sont déjà prêts depuis le 31 août dernier pour leur acheminement.

A l'issue de la rencontre, le Président de MIRU Systems a remercié le Président de la CENI pour sa présence à l'approche de la clôture de la production industrielle de la Machine à voter et a félicité l'équipe d'appui de la CENI, venue de Kinshasa, pour l'impulsion donnée afin que le travail soit boosté en vue du respect strict de l'atteinte des objectifs fixés par la CENI.

Bien après, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur Corneille NANGAA YOBELUO a visité dans la ville de Bundang à Suji Dongchon, l'usine où s'effectue le colisage des Kits complets de la Machine à voter et cela selon les différentes destinations finales en République Démocratique du Congo qui correspondent aux différentes circonscriptions électorales.

Par la suite, la délégation de Corneille NANGAA s'est dirigée dans la ville de Hanyang à Gumjeong où elle a visité le lieu où s'effectue le contrôle de qualité avant de terminer sa tournée par la ville de Ansan à Sihwa où sont produits les bulletins de vote papier sur lesquels le 23 décembre 2018 chaque électeur imprimera librement ses choix en se servant de la machine à voter.

Visiblement satisfait des réponses lui fournies par le président de MIRU SYSTEMS et par le travail accompli par les agents de la CENI à Séoul, le Président Corneille NANGAA s'est dit confiant quant à la tenue des élections le 23 décembre 2018 du point de vue technique et qu'avec l'aide de Dieu, nous allons atteindre cet objectif, a-t-il indiqué à la presse à l'issue de cette tournée dans les différentes structures travaillant pour la production dans le délai de la machine à voter ainsi que ses accessoires.

Dans la soirée, au cours de son message, particulièrement à l'endroit des agents de la CENI à qui s'est joint le Secrétaire Exécutif National, Maître Ronsard MALONDA, Corneille NANGAA, en véritable commandant des troupes, le général qui vient réconforter son équipe au front, a eu des mots justes pour reconnaître que le travail accompli sera marqué de l'encre indélébile dans l'histoire de notre pays. "Nous devons être fiers de participer à cette mission historique qui permettra de réaliser une première alternance démocratique à la tête de notre pays. D'où, ses remerciements à tous les agents au nom de la Plénière de la CENI et de la Nation tout entière pour le travail abattu" tout en les encourageant à poursuivre le reste de travail dans le même "élan. Il a tenu a félicité aussi le Secrétaire Exécutif National et son Adjoint pour le bon coaching tout en leur demandant de ne pas se lasser car plusieurs opérations sont en cours de réalisation au pays, notamment le début de la publication des listes provisoires des électeurs, l'opération de repérage des sites et bureaux de vote et de dépouillement, le recrutement des agents électoraux temporaires et la mise en œuvre du déploiement logistique.

Publication des listes provisoires des électeurs : la CENI passe aux actes

Comme annoncé le 30 août dernier au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa par M. Norbert BASENGEZI KATINTIMA, Vice-président, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a débuté ce lundi 03 septembre 2018 avec la publication des listes provisoires des électeurs pour les scrutins du 23 décembre.

« La CENI a un calendrier qu'elle respecte. Nous n'allons pas dépasser d'un seul jour ce que nous avons prévu. Nous avons promis d'afficher aujourd'hui et je viens de le faire. C'est dans sept communes de Kinshasa », a dit à la presse Norbert BASENGEZI.

La Commission électorale nationale indépendante (CENI), par sa décision n°031/CENI/BUR/18 du 03 septembre 2018 arrête et publie la liste provisoire des électeurs et la liste des électeurs radiés pour cause d'enrôlement multiple dans les circonscriptions de la République Démocratique du Congo. Ces listes électorales provisoires sont publiées progressivement par province, par Antenne et par Site de vote avec indication de bureau de vote.

Tout électeur, tout candidat et tout parti ou regroupement politique est invité à consulter les listes affichées dans le ressort des Antennes de la CENI.

Dans les trente (30) jours qui suivent l'affichage, il est soumis au préposé de la Commission Electorale Nationale Indépendante, dans le ressort de chaque Antenne, toutes les réclamations éventuelles portant sur l'omission, la mauvaise affectation du nom d'un électeur au Centre de vote, la présence des étrangers, des policiers, des militaires ou des enfants mineurs.

Les réclamations recueillies par le préposé de la CENI sont traitées et consolidées à l'Antenne en vue de l'établissement de la liste définitive des électeurs.

La publication des listes provisoires a pour objectif d'apporter plus d'éclairage sur les 16,6% des électeurs pour lesquels aucune empreinte digitale n'avait été relevée. « L'objectif est d'avoir les réactions de la population. C'est aussi un appel aux partis politiques et aux candidats. Ils doivent dire à leurs électeurs de vérifier si leurs noms sont là ou si les noms ont été écrits », a-t-il ajouté.