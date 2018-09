Congo-Kinshasa: Invalidation de Bemba - Le MLC continue de soutenir la thèse du complot

communiqué de presse

Communiqué du MLC à la suite de la décision de la CENI déclarant irrecevable la candidature du sénateur Jean Pierre Bemba et la requête introduite à la Cour cinstitutionnelle

Après la publication par la Commission Electorale Nationale Indépendante de sa décision déclarant irrecevable la candidature de son président national le sénateur Jean-Pierre Bemba GOMBO à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018, et la requête en contestation de ladite décision devant la cour constitutionnelle, le Mouvement de Libération du Congo, MLC, Fixe l'opinion sur ce qui suit :

Le MLC remercie le peuple congolais, les partis et regroupements politiques amis et autres forces vives de la nation pour leurs solidarité et soutien :

L'examen de la requête du MLC devant la cour constitutionnelle a permis à l'opinion tant nationale qu'internationale de découvrir le complot de la majorité présidentielle qui instrumentalise la CENI. Cette dernière a reconnu avoir examiné les dossiers de candidatures non pas sur base de la loi électorale mais des injonctions du pouvoir en place sous forme de lettres du ministre de la justice. Ce qui a permis de déclarer irrecevable la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba GOMBO ;

Le MLC invite la cour constitutionnelle à faire preuve d'indépendance et de professionnalisme pour dire le droit et rien que le droit, en dépit des pressions politiques évidentes. Le MLC appelle la cour constitutionnelle à protéger le fondement de notre système pénal qui fonctionne sur base de la légalité et de stricte interprétation en évitant des analogies, des confusions malveillantes et des raccordements frauduleux entre infractions. En tout état de cause, le MLC met la haute cour devant sa responsabilité historique de gardienne des valeurs démocratiques et d'un Etat de droit ;

Le MLC lance un appel à la communauté internationale et à toute personne éprise de justice et de paix à accompagner la RDC vers des vraies élections libres, transparentes, inclusives et apaisées, gage de paix et de stabilité dans la région ;

Le MLC invite le peuple congolais à rester vigilant afin de barrer la route à toute stratégie de confiscation de son souverain de désigner librement ses dirigeants.

Avec Dieu, nous vaincrons !

Fait à Kinshasa, le 1er septembre 2018

Honorable Eve BAZAÏBA MASUDI

Secrétaire générale