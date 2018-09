Congo-Kinshasa: Michel Ngongo lance une boutique de vente de musique en ligne !

Enfin ! La musique congolaise est, désormais, commercialisée en ligne par les dignes fils du pays.

A l'heure de la révolution de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, il n'est plus question que les musiciens congolais ne dépendent que des étrangers. Avec près de 80 millions d'habitants, la République Démocratique du Congo constitue en elle-même un marché interne important qui peut faciliter le développement de son industrie musicale et surtout rendre riches ses créateurs des belles mélodies, grâce à sesénormes potentialités démographiques.

Cette réalité a fait l'objet d'une grande étude par les experts et scientifiques de musique à Kinshasa. Les résultats donnés par cette étude ont beaucoup motivé Michel Ngongo pour créer une nouvelle plateforme de téléchargement et vente de musiques 100% congolaises, à partir de l'Internet.

www.musiquerdc.com est le nom de cette boutique en ligne dans laquelle toutes sortes de musiques seront stockées et vendues à partir de Kinshasa.

La cérémonie de présentation officielle de cette nouvelle plateforme digitale a eu lieue, le 1er septembre 2018, à Kinshasa en présence des artistes, opérateurs culturels, producteurs et de la presse musicale.

Selon Michel Ngongo, cette boutique a été créée spécialement pour exposer et distribuer les œuvres musicales des artistes musiciens congolais.

Rumba, soukous, ndombolo, hip-hop, afrobeat, folklore, traditionnelle moderne, gospel, instrumentale... Bref, toute la gamme musicale a bel et le bien sa place dans cette plateforme.

"Nous n'allons vendre que notre musique. Peu importe quel artiste musicien congolais. Peu importe le lieu, il évolue ou fait sa carrière, l'essentiel est pour nous qu'il soit congolais. Même nos compatriotes musiciens de la diaspora sont les bienvenues dans cette affaire. Notre souci est que les mélomanes congolais soient le premier consommateur de leur musique. Pourquoi faut-il que notre musique soit toujours commercialisée et gérée par les plateformes étrangères que nos musiciens ne maitrisent même pas ?», précise l'initiateur de www.musiquerdc.com.

Très simple et facile, l'opération d'achat d'un morceau (chanson ou vidéo) de musique est basée sur la méthode E-commerce qui commence à se développer au pays avec le boom des entreprises de télécommunications. Cette plateforme permet aux mélomanes et fanatiques de la musique de télécharger avec toute quiétude et rapidité. Jusque-là, www.musiquerdc.com offre la possibilité d'acheter les sons (audio) et les images (vidéo) pour les clips ainsi que les concerts (spectacle) des stars congolaises.

Cependant, il revient aux musiciens (jeunes et vieux), toute génération confondue, de saisir l'opportunité afin de promouvoir, de vendre leurs œuvres et de bénéficier de leur ingéniosité créative. Professeur et musicologue, Michel Ngongo est formel et disponible à collaborer avec tout artiste congolais et assurer la commercialisation de ses œuvres musicales.