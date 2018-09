Congo-Kinshasa: ¼ de finales des compétitions interclubs de la CAF - Mazembe croise Primero d'Agosto, V.Club affronte RS Berkane du Maroc

Le nombre de joueurs, à cette époque, ne dépassait pas 18, composé de Français et Marocains. Dans cette équipe Franco-Marocaine, figurait trois Marocains. Puis, plus tard devenu Renaissance Sportive de Berkane.

En Ligue de champions outre Mazembe - Primero d'Agosto, il y a Espérance Tunis - ES Sahel, Al Ahly - Horoya, ES Sétif - WAC Casablanca. Le match aller se jouera entre le 14 et le 15 septembre alors que le retour est prévu à entre le 21 et le 23 du même mois.

Mazembe qui a terminé premier dans son groupe joue le match aller à l'extérieur, et le retour dans son sanctuaire à Lubumbashi. Par contre, V.Club commence à domicile le 16 septembre, au stade des Martyrs à Kinshasa, pour aller terminer une semaine plus tard, soit le 23 septembre, au Maroc. Les autres quarts de finales, Raja Casablanca (Maroc) sera face à Cara de Brazzaville (Rép. du Congo) ; Al Masry (Égypte) se mesurera à USM Alger (Algérie) ; Rayon Sports (Rwanda) ira à la conquête d'Enyimba (Nigéria).

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.