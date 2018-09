Algérie: Accident de la route - La wilaya d'Alger occupe la 1e place durant le 1e semestre 2018

Ces drames sont survenus suite à des collisions violentes entre des véhicules de différentes tailles et types et à leur tête les véhicules touristiques avec 24.266 véhicules légers, 3.4666 camions, 3.917 motos, 740 bus et 139 tracteurs.

Par ailleurs, elle a fait état de 24.996 accidents au niveau national, 46.166 interventions et 29.916 blessés tandis que 804 personnes ont trouvé la mort suite à leurs blessures. Les chiffres montrent que la majorité des victimes sont des hommes avec un taux de 71% suivies par les femmes avec 17% et les enfants avec 12%.

Selon la sous-direction des statistiques, le "plus grand nombre de victimes a été enregistré en juin dernier avec 7405 blessés, 5700 accidents et 162 tués".

Bien que Alger est classée première en termes d'accidents de la route, Ain Defla demeure la première wilaya enregistrant le plus de morts durant la même période avec 37 tués dans 583 accidents ayant nécessité plus de 1000 interventions, a-t-elle indiqué.

Selon les statistiques du premier semestre 2018, il s'est avéré que la "wilaya d'Alger venait en tête de liste des wilayas enregistrant le plus d'accidents" avec "5321 interventions dans 2950 accidents de la route ayant induit 2885 blessés et 27 tués", a indiqué la responsable.

