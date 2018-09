Tunisie: Mohamed Amor (entraîneur du club d'alexandrie) - «Nous méritons la qualification»

Khaled Kamar: «Je suis sur un nuage»

«Marquer un but à Radès est un rêve pour tout attaquant. Nous avons eu la chance de marquer deux buts mais, on aurait pu en ajouter d'autres. Le match a été assez équilibré. Nous avons bloqué les manœuvres espérantistes en surveillant de près Kom et Coulibaly. Mission accomplie. Ce fut une soirée remarquable pour notre équipe et aussi pour nos supporters».

Mohamed Adel: «Ce fut difficile»

«Quel match ! Nous avons bien étudié le jeu de notre adversaire. Nous avons aussi remarqué que la défense «sang et or» est assez faible, vulnérable à l'axe, monte trop en attaque et laisse des espaces. Les deux buts marqués par mes coéquipiers illustrent bien notre impression. Certes, le match a été très dur pour nous. Il a fallu jouer regroupé et opter pour la contre-attaque. Nous sommes satisfaits de notre qualification face à une grande équipe comme l'Espérance Sportive de Tunis».