Algérie: Arrestation de trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Sétif (MDN)

Alger — Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés dimanche par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP) à Sétif, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a appréhendé, le 02 septembre 2018, trois (3) éléments de soutien aux groupes terroristes à Sétif (5e RM)", précise le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP "ont arrêté, à Batna (5e RM) et Médéa (1e RM), neuf (9) individus en possession de huit (8) armes à feu de confection artisanale, d'un fusil de chasse et de quatre (4) kilogrammes de poudre noire, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont saisi 14,3 kilogrammes de TNT et deux (2) pistolets automatiques à In Guezzam et Tamanrasset (6e RM)", note la même source.

D'autre part, des détachements de l'ANP "ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à Tindouf (3e RM), Tamanrasset et In Guezzam (6e RM), quatre (4) orpailleurs et deux (2) contrebandiers et ont saisi deux (2) camions, seize (16) tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, ainsi que cinq (5) groupes électrogènes et six (6) marteaux piqueurs, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 35,6 quintaux de tabac et 1.200 unités de différentes boissons à Mostaganem (2e RM), Biskra et El-Oued (4e RM)", ajoute le communiqué.