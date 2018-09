Tunisie: Un festival qui grandit

Côté programmation et outre les projections, il sera question de spectacles de rue, de différents ateliers d'expression artistique, de rencontres avec des faiseurs d'images et autres protagonistes, des workshops de mise en œuvre de courts métrages originaux avec la participation des artistes présents.

Pour cette nouvelle édition, le Fckef a l'ambition de devenir un festival africain, d'amener, ainsi, les jeunes de la région à la rencontre de l'Afrique et de l'inviter dans l'un de ses foyers, au Kef. L'ambition est aussi d'établir un réseau cinématographique local et régional (Afrique du Nord).

Le choix a été porté sur le court métrage pour honorer et encourager ce format pas toujours favorisé car très peu de salles de cinéma en Afrique pratiquent la diffusion d'avant-séance et les festivals de cinéma dédiés aux courts métrages se font très rares, et ce, malgré le flux important de productions.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.