Tunisie: Khaled Ben Yahia (entraîneur de l'EST) - «Le bal des occasions perdues»

Le manque de concentration et la malchance ont été fatals pour nous. Nous avons joué très haut et on n'a pas résisté à leur pression.

C'est une élimination douloureuse pour cette coupe arabe.

C'est inattendu pour nous tous. Il y a d'autres compétitions et on doit essayer de les gagner. Perdre fait partie du foot. On est déçus, surtout pour nos supporters mais on doit regarder vers l'avant».

Sameh Derbali: «Dommage pour nos supporters»

«Nous avons bien entamé le match en marquant un but dès la 7'. On a aussi raté l'opportunité de marquer d'autres buts par Khénissi et Sghaïer.

Ce fut l'égalisation qui nous a fait mal. L'équipe égyptienne a aussi aggravé le score. Il a fallu jouer le tout pour le tout après la reprise. Ce fut un festival de la part de notre équipe. Mais la concrétisation nous a fait défaut. Dommage. C'est la loi du football. L'EST reste une grande équipe. Maintenant, nous avons la Ligue des champions qui reste notre premier objectif».

Kom : «Il y a eu des défaillances»

«Nous avons réalisé un match parfait. Mais la concrétisation nous a fait défaut tout au long du match. Certes, nous avons marqué deux buts mais l'équipe adverse nous a mis deux buts. Il aurait fallu être plus opportuniste face au but. Dommage pour nos supporters».