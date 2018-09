Algérie: Cyclisme/Championnat arabe des nations - Participation record à la 18e édition à Mostaganem

MOSTAGANEM - Le secrétaire général de l'Union arabe de cyclisme, Ismail Salem El Houcini a indiqué, lundi à Mostaganem, que le 18e championnat arabe des nations de cyclisme sur route prévu à Mostaganem enregistre une participation record des sélections arabes de la discipline.

Animant une conférence de presse, M. Houcini a souligné que cette édition dont les compétitions seront lancées mercredi et jusqu'au 12 septembre à Mostaganem, enregistre la participation de plus de 250 sportifs, techniciens et administratifs de 15 ou 16 pays sur un total de 18 Etats adhérents à l'Union arabe de cyclisme.

Cette participation est la premier du genre dans l'histoire du championnat arabe des nations de cyclisme, a-t-il déclaré, ajoutant que l'Union arabe de cyclisme compte sur la Fédération algérienne de la discipline qui a tellement souhaité accueillir les championnats arabes de différentes catégories et a été le sauveteur d'autres éditions tenues à Biskra et Annaba.

Concernant la reconnaissance de la Fédération internationale de cyclisme de l'union arabe en juillet dernier, M. Houcini a affirmé que cela représente un grand défi pour l'union qui est surtout sollicitée pour l'organisation de championnats et les inscrire aux agendas de la fédération internationale.

Le président de la Fédération algérienne de cyclisme, Mabrouk Karboua a souligné pour sa part qu'une réflexion est engagée pour la création d'un tour commun entre pays arabes. Elle sera soumise lors de la prochaine réunion de l'Union arabe de cyclisme.

M. Karboua a indiqué que le classement international de cyclisme sera lancé la prochaine année, notant que les cyclistes arabes peuvent y glaner des points aux championnats arabe, africain et asiatique.

Le championnat arabe des nations de cyclisme sur route de Mostaganem se tient avec la participation de l'Algérie, Tunisie, Maroc, Libye, Egypte, Jordanie, Emirats arabes unis, Palestine, Liban, Irak, Qatar, Bahreïn, Oman, Koweït et le Soudan en catégorie séniors, juniors, benjamins et filles sur deux parcours au Sud et Ouest de Mostaganem et les courses contre la montre en individuel et par équipes et en individuel général sur des distances de 20 km, 130 km, 170 km.