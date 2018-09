Tunisie: En dépit de son report, la grève a tout chambardé

Le spectacle était, on ne peut plus désolant, frustrant et inacceptable. Plusieurs centaines de familles attendant sous un soleil de plomb à proximité du port et bien d'autres étaient bloquées à deux ou trois kilomètres en raison de la densité de la circulation. Les informations qui circulaient n'étaient pas de nature à rassurer nos ambassadeurs à l'étranger. « On ne sait pas ce qui se passe et pourquoi ces longues files d'attente, personne ne nous a donné d'explications », nous déclare, frustré mais résigné, un père de famille.

Dans un autre véhicule une fille haute comme trois pommes arborait joyeusement le drapeau tunisien, ne se souciant guère de ce qui passe à proximité .Elle porte l'amour du pays dans son regard, loin du courroux et du désappointement des adultes. « On ne s'attendait pas à un retour dans une situation aussi confuse et dans des conditions aussi humiliantes », nous confie une sexagénaire à l'intérieur de son véhicule.

Pas d'agents de la CTN à proximité des véhicules pour fournir les explications nécessaires à nos concitoyens mais plutôt des « énergumènes-éclaireurs » proposant vicieusement leurs services aux plus offrants.

A l'origine de cette débâcle, une grève générale de la CTN prévue pour les 3 et 4 septembre et qui, finalement, a été reportée selon Bouali Mbarki, secrétaire général-adjoint de l'Union générale tunisienne du travail qui s'est exprimé ce lundi dans une déclaration accordée à l'agence TAP.

Trois navires ont été mobilisés pur assurer le retour des Tunisiens à l'étranger, à savoir Tanit (à son bord 1060 véhicules) Vizzavona (280 véhicules) La Superba (800 véhicules). L'embarquement des passagers et des véhicules n'a été autorisé qu'à partir de 12.00, ce qui a entraîné ces longues files d'attente, nous a confié une source à l'Office de la marine marchande et des ports.